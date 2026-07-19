Um mecânico de 57 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (18), suspeito de agredir a companheira, uma dona de casa de 49 anos. Segundo relato da vítima, o investigado a enforcou e desferiu diversos chutes. O caso aconteceu no bairro Vila Mendonça, em Araçatuba.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados pelo Copom para uma residência localizada na Rua Floriano Peixoto. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima caída, com lesão em uma das mãos.

Ela contou aos PMs que, minutos antes, havia sido agredida pelo convivente após uma discussão. Ele teria a enforcado e desferido diversos chutes pelo corpo. Além disso, a dona de casa teria recebido ameaças de morte.