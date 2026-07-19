Um mecânico de 57 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (18), suspeito de agredir a companheira, uma dona de casa de 49 anos. Segundo relato da vítima, o investigado a enforcou e desferiu diversos chutes. O caso aconteceu no bairro Vila Mendonça, em Araçatuba.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados pelo Copom para uma residência localizada na Rua Floriano Peixoto. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima caída, com lesão em uma das mãos.
Ela contou aos PMs que, minutos antes, havia sido agredida pelo convivente após uma discussão. Ele teria a enforcado e desferido diversos chutes pelo corpo. Além disso, a dona de casa teria recebido ameaças de morte.
O homem estava no interior da residência e apresentava comportamento agressivo, além de sinais visíveis de embriaguez. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado até a Delegacia de Defesa da Mulher.
A vítima foi socorrida e encaminhada por uma unidade do Resgate ao Pronto-Socorro Municipal. Durante o exame, foi constatada lesão no quinto dedo da mão esquerda. Ela permaneceu internada em observação, sem previsão de alta.
Silêncio
Na delegacia, o mecânico exerceu o direito de permanecer em silêncio. O delegado plantonista foi até o hospital para colher o depoimento da vítima, já que ela estava impossibilitada de comparecer à unidade policial.
Na unidade hospitalar, a dona de casa confirmou todos os fatos e ainda solicitou medida protetiva de urgência. Diante das evidências, das provas e dos depoimentos, a autoridade policial representou pela prisão do indiciado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência doméstica. O caso será investigado por meio de inquérito policial.
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