Um pedreiro de 43 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado (18), depois de ser flagrado por guardas civis municipais dirigindo embriagado. Durante a tentativa de abordagem, o investigado não respeitou a ordem de parada e ainda colidiu o veículo que conduzia contra a viatura da GCM. O caso ocorreu no cruzamento da Avenida dos Araçás com a Rua Bahia, no bairro São Joaquim, em Araçatuba.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os guardas foram acionados por populares, já que o veículo fazia manobras arriscadas em via pública. Diante disso, a equipe foi até o local indicado e visualizou o VW Quantum fazendo zigue-zague na via e, em alguns momentos, subindo e trafegando pelas calçadas.

Os GCMs decidiram dar ordem de parada ao investigado, mas ele desobedeceu e ainda colidiu o veículo contra a viatura, causando danos na lateral e no para-choque traseiro. Alguns segundos depois, ele foi abordado.