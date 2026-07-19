Um pedreiro de 43 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado (18), depois de ser flagrado por guardas civis municipais dirigindo embriagado. Durante a tentativa de abordagem, o investigado não respeitou a ordem de parada e ainda colidiu o veículo que conduzia contra a viatura da GCM. O caso ocorreu no cruzamento da Avenida dos Araçás com a Rua Bahia, no bairro São Joaquim, em Araçatuba.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, os guardas foram acionados por populares, já que o veículo fazia manobras arriscadas em via pública. Diante disso, a equipe foi até o local indicado e visualizou o VW Quantum fazendo zigue-zague na via e, em alguns momentos, subindo e trafegando pelas calçadas.
Os GCMs decidiram dar ordem de parada ao investigado, mas ele desobedeceu e ainda colidiu o veículo contra a viatura, causando danos na lateral e no para-choque traseiro. Alguns segundos depois, ele foi abordado.
Ainda de acordo com o registro, o pedreiro apresentava sinais de embriaguez, como voz pastosa, olhos avermelhados, andar cambaleante e comportamento agitado. Ele fez o teste do bafômetro, que indicou a quantidade de 1,46 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, o que configura o crime de embriaguez ao volante. O homem ainda carregava uma porção de cocaína. Ele afirmou ser usuário de entorpecentes e que estaria sob efeito de drogas.
Diante das evidências, o investigado recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Central de Polícia Judiciária para o registro da ocorrência. Na delegacia, ele permaneceu em silêncio durante o depoimento. O delegado plantonista decidiu manter a prisão em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, porte de entorpecente, desobediência e trafegar em velocidade incompatível.
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