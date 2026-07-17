Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (17), em Araçatuba, acusado de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e dano contra a companheira. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma desinteligência entre familiares em uma residência localizada na Estrada do Traitú.
No local, a vítima informou aos policiais que possuía uma medida protetiva de urgência contra o companheiro, concedida em 2024. No entanto, o casal havia reatado o relacionamento e voltado a morar junto.
De acordo com o relato, após o homem retornar do trabalho, os dois participaram de um churrasco na residência de um caseiro. Durante a confraternização, ele passou a demonstrar ciúmes, acreditando que a companheira teria deixado a porta do banheiro entreaberta para que o anfitrião a observasse, iniciando uma discussão.
Ao retornarem para casa, conforme o registro policial, o suspeito desferiu um tapa no rosto da mulher e a empurrou ao chão, causando escoriações no joelho. A vítima conseguiu fugir e pediu ajuda ao caseiro.
Ainda segundo a ocorrência, o agressor foi até o local armado com um machado e passou a ameaçar tanto a companheira quanto o caseiro. Os dois conseguiram escapar dos golpes. Em seguida, a esposa do caseiro tentou intervir, entrando em luta corporal com o suspeito, momento em que ambos caíram ao solo.
Durante a confusão, a vítima tentou pedir socorro pelo telefone celular, mas o aparelho foi arrancado de suas mãos e arremessado contra a parede, ficando danificado. Na sequência, o homem teria se apoderado de um facão e voltado a ameaçá-la, afirmando que iria "cortar sua perna".
Familiares acionaram a Polícia Militar, porém, antes da chegada das equipes, o suspeito fugiu do local. Pouco depois, ele retornou espontaneamente e foi abordado pelos policiais. Em sua versão, alegou que o caseiro teria ido até sua residência para ameaçá-lo e que a discussão teria ocorrido por esse motivo.
As partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e dano.
A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e solicitou novas medidas protetivas de urgência, incluindo o afastamento do investigado do lar, proibição de contato e de aproximação.
Após ser informado de seus direitos, o homem optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. Ao final do registro da ocorrência, a autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
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