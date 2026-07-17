Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (17), em Araçatuba, acusado de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e dano contra a companheira. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma desinteligência entre familiares em uma residência localizada na Estrada do Traitú.

No local, a vítima informou aos policiais que possuía uma medida protetiva de urgência contra o companheiro, concedida em 2024. No entanto, o casal havia reatado o relacionamento e voltado a morar junto.