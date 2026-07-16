Uma investigação da Polícia Civil sobre uma suposta extorsão ganhou um novo desdobramento em Araçatuba. Mãe e filha voltaram a procurar a polícia após relatarem que dois homens foram até a residência da família para cobrar uma dívida e tentar obter a assinatura de um documento de confissão de débito.

O novo relato foi registrado na tarde de quarta-feira (15) como aditamento ao boletim de ocorrência já existente e será analisado pelos investigadores responsáveis pelo caso.

Segundo o registro policial, por volta das 17h, os dois homens chegaram ao imóvel em uma motocicleta e afirmaram representar um suposto agiota. Durante a visita, apresentaram um documento intitulado "Confissão de Dívida" e solicitaram que a aposentada, de 58 anos, assinasse o termo.

Aposentada recusou assinar documento