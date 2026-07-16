Uma investigação da Polícia Civil sobre uma suposta extorsão ganhou um novo desdobramento em Araçatuba. Mãe e filha voltaram a procurar a polícia após relatarem que dois homens foram até a residência da família para cobrar uma dívida e tentar obter a assinatura de um documento de confissão de débito.
O novo relato foi registrado na tarde de quarta-feira (15) como aditamento ao boletim de ocorrência já existente e será analisado pelos investigadores responsáveis pelo caso.
Segundo o registro policial, por volta das 17h, os dois homens chegaram ao imóvel em uma motocicleta e afirmaram representar um suposto agiota. Durante a visita, apresentaram um documento intitulado "Confissão de Dívida" e solicitaram que a aposentada, de 58 anos, assinasse o termo.
Aposentada recusou assinar documento
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher questionou o conteúdo do documento e recusou-se a assiná-lo.
Ainda conforme o relato, ela informou aos visitantes que já havia registrado uma ocorrência policial por suposta extorsão relacionada à mesma dívida.
As vítimas afirmaram que um dos homens demonstrou surpresa ao tomar conhecimento da denúncia, enquanto o outro continuou negociando a cobrança.
Segundo consta no boletim, esse homem declarou que teria sido contratado para recuperar o valor devido mediante o recebimento de 40% da quantia, mas que aceitaria 20% para concluir o acordo.
Câmeras podem ajudar na investigação
Mãe e filha informaram à Polícia Civil que imóveis vizinhos possuem câmeras de segurança voltadas para a rua.
As imagens podem ter registrado a chegada e a permanência dos homens no local e poderão ser utilizadas para auxiliar no esclarecimento dos fatos.
Entenda o caso
O novo registro foi anexado a um boletim de ocorrência lavrado em 1º de junho.
Na ocasião, a aposentada e a filha, uma psicóloga de 36 anos, relataram ter contraído um empréstimo de R$ 41,9 mil no início de 2024 com uma pessoa apontada por elas como agiota.
Segundo as vítimas, o acordo previa juros mensais de 6%.
Elas afirmaram que, após enfrentarem dificuldades financeiras no fim de 2025, deixaram de pagar as parcelas e passaram a receber cobranças frequentes.
Ainda de acordo com a denúncia, as cobranças teriam evoluído para ameaças e pressões para que a aposentada assinasse uma confissão de dívida, situação que motivou a investigação por suposta extorsão.
Investigação continua
O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Araçatuba.
Os investigadores irão analisar os novos relatos, possíveis imagens de câmeras de segurança e demais elementos reunidos durante a apuração para esclarecer os fatos e definir eventuais responsabilidades.
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