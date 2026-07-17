Confira os sepultamentos programados para esta sexta-feira (17) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros da Prefeitura de Araçatuba, das funerárias e dos serviços funerários da região.
SINVAL DOS SANTOS – Araçatuba
Idade: 67 anos
Local do velório: Laluce
Data e horário do velório: 17/07/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 17/07/2026, às 15h00
ELOISA ZANGROSSI DA SILVA – Araçatuba
Idade: 75 anos
Local do velório: Cardassi da Saudade
Data e horário do velório: 16/07/2026, às 16h50
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 17/07/2026, às 14h
GABRIEL DE MELLO OLIVEIRA – Araçatuba
Idade: 41 anos
Local do velório: Cardassi da Saudade
Data e horário do velório: 16/07/2026, às 13h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 17/07/2026, às 10h30
CREUSA MARIA FERNANDES BARBOSA – Araçatuba
Idade: 77 anos
Local do velório: Cardassi da Saudade
Data do velório: 16/07/2026
Data do encerramento - Crematório: 17/07/2026, às 12h
IZABEL STERZA PALACIO – Birigui
Idade: 93 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 17/07/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 17/07/2026, às 16h
ABDON CARDOSO CELESTINO – Birigui
Idade: 62 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data e horário do velório: 17/07/2026, às 4h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 18/07/2026, às 8h
NATÁLIA DE CARVALHO MENDES (IRMÃ BAIANA) – Birigui
Idade: 88 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor
Data e horário do velório: 16/07/2026, às 20h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 17/07/2026, às 13h
ANTÔNIA MARIZETE DE SOUZA PEREIRA – Birigui
Idade: 63 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor
Data e horário do velório: 16/07/2026, às 22h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 17/07/2026, às 14h
LUISA MASUCATO CAMBUHY – Birigui
Idade: 103 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor
Data e horário do velório: 17/07/2026, início às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 17/07/2026, saída às 15h
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