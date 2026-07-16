16 de julho de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quinta-feira (16) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (16) em Araçatuba, Birigui e cidades da região
Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (16) em Araçatuba, Birigui e cidades da região

Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (16) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório, funerária e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros da Prefeitura de Araçatuba, das funerárias e serviços funerários da região.

GABRIEL DE MELLO OLIVEIRA (Araçatuba)
Idade: 41 anos
Local do velório: Cardassi da Saudade
Data e horário do velório: 16/07/2026, às 13h00
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 17/07/2026, às 10h30

MIGUEL ANGELO SILVA MELLO (Araçatuba)
Idade: 78 anos
Local do velório: Cardassi da Saudade
Data e horário do velório: 16/07/2026, às 8h30
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 16/07/2026, às 16h30

MARIA BARBOSA DOS SANTOS (Piacatu)
Idade: 84 anos
Local do velório: Velório Municipal de Piacatu
Data e horário do velório: 16/07/2026, às 10h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Piacatu
Horário previsto para o sepultamento: 16/07/2026, às 16h30

MAURICIO CAZATI (Birigui)
Idade: 83 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
Data e horário do velório: 16/07/2026, às 9h00
Local do sepultamento: Memorial Crematório Laluce – Araçatuba
Horário previsto para o sepultamento: 16/07/2026, às 18h00

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