Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (16) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório, funerária e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros da Prefeitura de Araçatuba, das funerárias e serviços funerários da região.

GABRIEL DE MELLO OLIVEIRA (Araçatuba)

Idade: 41 anos

Local do velório: Cardassi da Saudade

Data e horário do velório: 16/07/2026, às 13h00

Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz

Horário previsto para o sepultamento: 17/07/2026, às 10h30