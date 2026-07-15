Depois de anos afastado da competição, o Bandeirante Esporte Clube volta a disputar a Copa Paulista e faz sua estreia neste sábado (18), às 19h, diante do Linense, no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, em Birigui. A expectativa é de casa cheia para marcar o retorno do Leão da Noroeste ao torneio estadual.
O Bandeirante integra o Grupo 1, ao lado de Linense, Grêmio Prudente e Marília. A equipe iniciou sua preparação em maio, quando apresentou o técnico Lúcio Borges, profissional com passagens por União Barbarense, Independente de Limeira, Passo Fundo e Rio Claro.
Desde então, o clube promoveu a montagem do elenco com a contratação de diversos atletas. Entre os reforços mais recentes estão o lateral-esquerdo Pedro, de 23 anos, que atuou por Monte Azul e Operário (MT), e o volante Bernardo, ex-capitão do Tanabi na disputa do Campeonato Paulista Série A4 deste ano.
Retorno com história
O retorno do Bandeirante à Copa Paulista também resgata um capítulo importante da história do clube. Em 2001, o Leão conquistou o primeiro título da competição, que na época era denominada Copa Coca-Cola, ao superar o União Barbarense na decisão, tornando-se o primeiro campeão da atual Copa Paulista.
Agora, 25 anos depois da criação do torneio, a equipe busca escrever um novo capítulo em sua trajetória estadual.
Regulamento
A Copa Paulista de 2026 reúne 24 equipes, distribuídas em seis grupos regionalizados com quatro clubes cada. Na primeira fase, os times se enfrentam em jogos de ida e volta dentro das respectivas chaves.
Os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas de final. A partir daí, a competição passa a ser disputada em confrontos eliminatórios de ida e volta até a decisão.
Os grupos da competição são:
- Grupo 1: Bandeirante, Linense, Grêmio Prudente e Marília.
- Grupo 2: Comercial de Ribeirão Preto, EC Noroeste, União São João e XV de Jaú.
- Grupo 3: Juventus, São-Carlense, Paulista de Jundiaí e Primavera.
- Grupo 4: Santo André, São Bernando, São Caetano e São José.
Ingressos
Os ingressos para a estreia já estão sendo comercializados. Os valores são:
- Arquibancada: R$ 30
- Geral: R$ 20
- Cadeiras: R$ 50
- Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.
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