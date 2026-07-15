Depois de anos afastado da competição, o Bandeirante Esporte Clube volta a disputar a Copa Paulista e faz sua estreia neste sábado (18), às 19h, diante do Linense, no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, em Birigui. A expectativa é de casa cheia para marcar o retorno do Leão da Noroeste ao torneio estadual.

O Bandeirante integra o Grupo 1, ao lado de Linense, Grêmio Prudente e Marília. A equipe iniciou sua preparação em maio, quando apresentou o técnico Lúcio Borges, profissional com passagens por União Barbarense, Independente de Limeira, Passo Fundo e Rio Claro.

Desde então, o clube promoveu a montagem do elenco com a contratação de diversos atletas. Entre os reforços mais recentes estão o lateral-esquerdo Pedro, de 23 anos, que atuou por Monte Azul e Operário (MT), e o volante Bernardo, ex-capitão do Tanabi na disputa do Campeonato Paulista Série A4 deste ano.

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