Com a Seleção Brasileira fora da Copa do Mundo 2026 desde a derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final, no último domingo, a atenção do torcedor nacional já começa a migrar de volta para o Campeonato Brasileiro. A Série A estava parada desde o fim da 18ª rodada, disputada no fim de maio, e retoma a temporada em 16 de julho, com a abertura da 19ª rodada trazendo Botafogo x Santos e Vitória x Vasco simultaneamente, às 19h30.
Para quem também gosta de acompanhar a temporada pelas apostas esportivas, a volta do campeonato costuma aumentar a procura por instruções de cadastro em casas de apostas, e o código de indicação Betano está entre os temas mais buscados por quem quer abrir conta a tempo da retomada do Brasileirão.
Palmeiras segue disparado, mas título está longe de decidido
A tabela deixada pelo primeiro turno mostra o Palmeiras isolado na ponta, com 41 pontos em 18 jogos, sete à frente do Flamengo, que soma 34 em 17 partidas e ainda tem uma rodada atrasada para cumprir. Segundo dados da casa de apostas Betano, o Palmeiras aparece como amplo favorito ao título, com odds de 1.50 para ser campeão, enquanto o Flamengo surge na sequência, cotado a 2.22. Fluminense, terceiro colocado com 31 pontos, aparece bem mais distante nas cotações, a 16.50, refletindo a percepção de que o campeonato deve continuar concentrado entre os dois primeiros colocados na volta.
Mais atrás na tabela, Athletico-PR (30 pontos) e Red Bull Bragantino (29) seguem no pelotão que briga por uma das cinco vagas à Libertadores, disputa que ficou mais concorrida neste ano com o fim do antigo G6: agora são quatro vagas diretas para a fase de grupos e uma para a fase preliminar, um critério mais apertado do que o formato anterior.
O Bahia, com 26 pontos, aparece como opção bem mais distante nas casas de apostas, com cotação de 60.00 para o título, o que dá uma ideia de como o mercado enxerga a disputa concentrada no topo. Coritiba, também com 26 pontos, São Paulo, Atlético-MG, Corinthians e Cruzeiro completam o pelotão logo abaixo, todos separados por poucos pontos e ainda com margem para brigar tanto pelo G5 quanto por uma vaga na Sul-Americana.
Palmeiras e Flamengo voltam aos gramados só na semana seguinte
Enquanto Botafogo, Santos, Vitória, Vasco, Mirassol e Grêmio já entram em campo no primeiro fim de semana da retomada, os dois líderes da tabela só reaparecem na quarta-feira, dia 22 de julho. O Palmeiras visita o Coritiba no Couto Pereira, às 19h30, enquanto o Flamengo enfrenta a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina, às 21h30.
As casas de apostas colocam o Palmeiras como favorito fora de casa, mas sem folga: a cotação para a vitória alviverde gira perto de 2.00, contra 4.15 para o Coritiba, que briga para se afastar do risco de rebaixamento, e 3.50 para o empate. No caso do Flamengo, o favoritismo é bem mais evidente diante de um adversário que soma a pior defesa da competição: a vitória rubro-negra aparece cotada perto de 1.50, ante 7.50 para a Chapecoense e 4.43 para o empate.
Os demais confrontos da 19ª rodada, incluindo o duelo entre Atlético-MG e Bahia, estão espalhados ao longo da semana, entre os dias 16 e 23 de julho, o que deve ajudar times que vinham de sequências ruins a chegar mais descansados à volta da competição.
Zona de rebaixamento também aguarda a retomada
A parte de baixo da tabela promete um segundo turno tenso. Remo, Vasco, Grêmio e Santos ocupam posições próximas à degola, com pontuações entre 18 e 21, e a briga deve ganhar contornos diferentes conforme os clubes conseguirem, ou não, aproveitar o tempo de pausa para corrigir problemas que vinham se arrastando desde o primeiro turno. O Remo, aliás, vive uma temporada histórica: é o primeiro representante da Região Norte na Série A desde o Paysandu, em 2005, depois de 32 anos afastado da elite, e a permanência do time paraense na primeira divisão passou a ser um dos assuntos mais acompanhados fora do eixo Rio-São Paulo nesta reta final de primeiro turno.
Mirassol, com apenas 16 pontos em 17 jogos, é o time mais próximo do Z4 no momento em que a competição para, e reabre a temporada justamente contra o Grêmio, em confronto direto que pode definir o ritmo do time paulista na briga contra a queda.
Com a Copa do Mundo caminhando para a fase final nos Estados Unidos e o Brasileirão de volta antes mesmo da decisão do torneio internacional, marcada para 19 de julho, o mês de julho promete manter o calendário do futebol brasileiro movimentado em duas frentes ao mesmo tempo, sendo que agora o foco vai principalmente para o Brasileirão, com jogos decisivos em todo o país.
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