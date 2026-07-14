Com a Seleção Brasileira fora da Copa do Mundo 2026 desde a derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final, no último domingo, a atenção do torcedor nacional já começa a migrar de volta para o Campeonato Brasileiro. A Série A estava parada desde o fim da 18ª rodada, disputada no fim de maio, e retoma a temporada em 16 de julho, com a abertura da 19ª rodada trazendo Botafogo x Santos e Vitória x Vasco simultaneamente, às 19h30.

Para quem também gosta de acompanhar a temporada pelas apostas esportivas, a volta do campeonato costuma aumentar a procura por instruções de cadastro em casas de apostas, e o código de indicação Betano está entre os temas mais buscados por quem quer abrir conta a tempo da retomada do Brasileirão.

Palmeiras segue disparado, mas título está longe de decidido

A tabela deixada pelo primeiro turno mostra o Palmeiras isolado na ponta, com 41 pontos em 18 jogos, sete à frente do Flamengo, que soma 34 em 17 partidas e ainda tem uma rodada atrasada para cumprir. Segundo dados da casa de apostas Betano, o Palmeiras aparece como amplo favorito ao título, com odds de 1.50 para ser campeão, enquanto o Flamengo surge na sequência, cotado a 2.22. Fluminense, terceiro colocado com 31 pontos, aparece bem mais distante nas cotações, a 16.50, refletindo a percepção de que o campeonato deve continuar concentrado entre os dois primeiros colocados na volta.