A tradicional Exapit 2026, considerada um dos maiores eventos de Tupã, não será realizada neste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Renan Pontelli (PSDB), na noite dessa segunda-feira (13), por meio de um pronunciamento divulgado nas redes sociais da Prefeitura, frustrando a expectativa do público a poucas semanas da abertura da festa.

De acordo com o chefe do Executivo, a decisão foi tomada após a administração avaliar o cenário financeiro do município e concluir que seria inviável promover o evento sem comprometer investimentos considerados prioritários.

Segundo Pontelli, a Prefeitura aguardava a liberação de uma emenda parlamentar que seria utilizada para custear parte da estrutura da Exapit. No entanto, em razão do calendário eleitoral, os recursos não puderam ser formalizados dentro do prazo necessário, o que obrigaria o município a arcar com as despesas utilizando recursos próprios.