A tradicional Exapit 2026, considerada um dos maiores eventos de Tupã, não será realizada neste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Renan Pontelli (PSDB), na noite dessa segunda-feira (13), por meio de um pronunciamento divulgado nas redes sociais da Prefeitura, frustrando a expectativa do público a poucas semanas da abertura da festa.
De acordo com o chefe do Executivo, a decisão foi tomada após a administração avaliar o cenário financeiro do município e concluir que seria inviável promover o evento sem comprometer investimentos considerados prioritários.
Segundo Pontelli, a Prefeitura aguardava a liberação de uma emenda parlamentar que seria utilizada para custear parte da estrutura da Exapit. No entanto, em razão do calendário eleitoral, os recursos não puderam ser formalizados dentro do prazo necessário, o que obrigaria o município a arcar com as despesas utilizando recursos próprios.
Diante da situação, a administração optou por cancelar a realização da festa para evitar impactos nas finanças públicas. Conforme explicou o prefeito, a prioridade será manter investimentos em áreas essenciais, como a saúde e a educação. Entre os serviços citados estão o funcionamento do Centro Pediátrico, a aquisição de medicamentos, a realização de consultas médicas e a continuidade das ações na rede municipal de ensino.
Reembolso será realizado
A Prefeitura informou ainda que os consumidores que adquiriram camarotes para a Exapit poderão solicitar a devolução dos valores pagos. As orientações sobre os procedimentos para o reembolso já foram disponibilizadas nos canais oficiais do município.
O cancelamento acontece mesmo após a divulgação completa da programação artística, que previa cinco noites de shows nacionais entre os dias 5 e 9 de agosto. Entre as atrações confirmadas estavam Matheus & Kauan, Ícaro & Gilmar, Daniel, Israel & Rodolffo, Mariana Fagundes e o grupo Pixote, além de uma apresentação voltada ao público infantil.
Outros municípios também suspendem festas
A decisão da Prefeitura de Tupã acompanha um movimento observado em outras cidades da região. Em Pompeia, a organização do tradicional Rodeio de Pompeia também confirmou que a edição de 2026 não será realizada. A justificativa apresentada foi semelhante: necessidade de reorganizar as finanças e manter o equilíbrio das contas municipais.
Enquanto alguns municípios optaram por cancelar seus principais eventos, outros seguem com o calendário festivo normalmente.
Na última semana, Dracena sediou a Fapidra 2026, realizada entre os dias 9 e 12 de julho, reunindo programação voltada ao agronegócio, entretenimento e grandes atrações musicais.
Já Bastos se prepara para receber a 64ª Festa do Ovo, considerada um dos maiores eventos turísticos da região. Com entrada gratuita em todas as noites, a programação terá shows de Ana Castela, Tony Alysson, Aline Barros, Michel Teló, Lendas 67 e Roupa Nova, entre os dias 16 e 19 de julho.
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