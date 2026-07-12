Após um fim de semana prolongado de tempo firme, a semana começa com predomínio de sol e volta do calor em Araçatuba e cidades da região. A previsão do IPMet (Centro de Meteorologia da Unesp, em Bauru) indica dias secos, sem expectativa de chuva, e temperaturas máximas que podem atingir 30°C entre quinta-feira (16) e sexta-feira (17).
O contraste entre as temperaturas seguirá marcando o inverno na região. As manhãs continuam frias, com mínima prevista de 12°C na segunda-feira (13), caindo para apenas 9°C na terça-feira (14), uma das menores temperaturas da semana. Já durante as tardes, os termômetros voltam a subir gradativamente, alcançando 24°C na segunda, 27°C na quarta e 30°C na quinta e sexta-feira.
Apesar da expectativa de chuva que chegou a ser indicada em projeções anteriores, os modelos meteorológicos foram atualizados e não apontam precipitações para Araçatuba ao longo da semana. A umidade relativa do ar deve permanecer baixa durante as tardes, característica típica do inverno no interior paulista, o que exige atenção à hidratação e aos cuidados com problemas respiratórios.
Segundo o IPMet/Unesp, a atuação de uma massa de ar seco mantém o céu com poucas nuvens e impede a formação de áreas de instabilidade sobre o noroeste paulista, favorecendo a sequência de dias ensolarados.
No restante do Estado de São Paulo, a tendência também é de tempo estável durante a maior parte da semana, com manhãs frias, tardes mais quentes e baixos índices de umidade, principalmente no interior. Já na faixa leste paulista, incluindo a capital e o litoral, a circulação de ventos oceânicos pode provocar maior nebulosidade em alguns períodos, mas com pouca possibilidade de chuva significativa.
Para a Região Sudeste, os principais institutos de meteorologia, como o Inmet e a Climatempo, projetam uma semana de predomínio do tempo seco entre os dias 13 e 18 de julho, com a permanência de uma massa de ar frio nas primeiras horas do dia e aquecimento gradual durante as tardes. As condições favorecem grande amplitude térmica, típica desta época do ano, especialmente em áreas do interior de São Paulo, Minas Gerais e sul de Goiás, enquanto o litoral do Sudeste poderá registrar maior presença de nuvens, mas sem previsão de eventos expressivos de chuva.
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