Após um fim de semana prolongado de tempo firme, a semana começa com predomínio de sol e volta do calor em Araçatuba e cidades da região. A previsão do IPMet (Centro de Meteorologia da Unesp, em Bauru) indica dias secos, sem expectativa de chuva, e temperaturas máximas que podem atingir 30°C entre quinta-feira (16) e sexta-feira (17).

O contraste entre as temperaturas seguirá marcando o inverno na região. As manhãs continuam frias, com mínima prevista de 12°C na segunda-feira (13), caindo para apenas 9°C na terça-feira (14), uma das menores temperaturas da semana. Já durante as tardes, os termômetros voltam a subir gradativamente, alcançando 24°C na segunda, 27°C na quarta e 30°C na quinta e sexta-feira.

Apesar da expectativa de chuva que chegou a ser indicada em projeções anteriores, os modelos meteorológicos foram atualizados e não apontam precipitações para Araçatuba ao longo da semana. A umidade relativa do ar deve permanecer baixa durante as tardes, característica típica do inverno no interior paulista, o que exige atenção à hidratação e aos cuidados com problemas respiratórios.