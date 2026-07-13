Uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta elétrica mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Vila Xavier, em Birigui. O acidente ocorreu por volta das 8h50, no cruzamento das ruas Santa Teresa e Vera Cruz, deixando os dois condutores feridos.

De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos seguiam pela Rua Santa Teresa, no sentido Centro, quando o condutor da bicicleta elétrica, um idoso de 76 anos, que trafegava pela faixa da direita, tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a Rua Vera Cruz.

Durante a manobra, ele não percebeu a aproximação de uma motocicleta Honda Biz, conduzida por uma mulher de 36 anos, que seguia pela faixa da esquerda da via. A conversão resultou na colisão entre os veículos.