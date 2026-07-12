12 de julho de 2026
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FURTO DE GALINHAS

Ladrões são flagrados furtando galinhas de alto valor em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência BrasiI | Imagem Ilustrativa
Um suspeito já carregava três aves quando a PM surpreendeu a dupla em ação
Um suspeito já carregava três aves quando a PM surpreendeu a dupla em ação

Uma tentativa de furto terminou com dois homens presos em flagrante na madrugada deste domingo (12), em Birigui. O alvo da dupla eram galinhas ornamentais de alto valor comercial.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência na Rua Geni Maffei Caparica, no bairro Simões. Ao chegar ao local, os policiais surpreenderam um dos suspeitos do lado de fora da propriedade carregando três galinhas ornamentais. O segundo homem foi encontrado dentro da estrutura, capturando outras aves.

De acordo com a corporação, os animais são da raça GSB e possuem elevado valor de mercado. Todas as aves foram recuperadas e devolvidas ao proprietário.

Os dois suspeitos foram levados ao Plantão Policial, onde permaneceram presos em flagrante por furto.

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