Uma tentativa de furto terminou com dois homens presos em flagrante na madrugada deste domingo (12), em Birigui. O alvo da dupla eram galinhas ornamentais de alto valor comercial.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência na Rua Geni Maffei Caparica, no bairro Simões. Ao chegar ao local, os policiais surpreenderam um dos suspeitos do lado de fora da propriedade carregando três galinhas ornamentais. O segundo homem foi encontrado dentro da estrutura, capturando outras aves.

De acordo com a corporação, os animais são da raça GSB e possuem elevado valor de mercado. Todas as aves foram recuperadas e devolvidas ao proprietário.