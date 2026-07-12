Dia 02/07/26: Foram definidas as 16 seleções. Dos “nanicos”, sobraram Egito e Paraguai, não considerados Marrocos, campeão africano, e Colombia, que renasceu para o futebol. Bateram outras seleções mais aquinhoadas (ôpa!) de craques pelejando nas melhores equipes europeias.

Dia 03/07/26: A poderosa Argentina penou para vencer a interessante seleção de Cabo Verde quase pelo “fotochard” — sistema fotográfico utilizado faz tempo no turfe para identificar “pelo focinho” o cavalo vencedor do páreo -, o precursor do VAR do futebol. Caso CB vencesse o jogo, poder-se-ia (arrrgh) falar que o resultado foi justo, tamanho empenho e bom preparo técnico e tático da simpática equipe. Os “Hermanos” também lutaram muito e contaram com o craque Messi, que anotou belo gol. Não dá para desmerecer a vitória portenha. Ao Contrário... Na outra decisão do dia, a Colombia superou a também boa seleção de Gana e foi para a nova fase do torneio para encarar a Suíça..

Dia 04/07/26: Egito ganhou do Canadá por 3 x 0 e mereceu sua passagem para as oitavas de final. Um “nanico” avançando. O outro, heróico Paraguai, enfrentou a França e não fosse o gol de pênalti anotado pelo fantástico M’Bappé teria levado a partida para prorrogação e sabe-se-lá para disputa por penalidade, podendo até sair-se vitorioso. Mas deu França, que irá pegar o Marrocos.