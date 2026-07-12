Este é um ano de eleições majoritárias, quando os brasileiros escolherão o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. É muito importante que candidatos e suas equipes conheçam o perfil do eleitorado, mas, especialmente, que se preparem para se comunicar com esses públicos se quiserem a vitória. Por exemplo, as brasileiras representam 52,8% do eleitorado brasileiro, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em números absolutos, são aproximadamente 82,8 milhões de mulheres contra 73,9 milhões de homens.

O perfil do eleitorado feminino é caracterizado pela diversidade. A maior concentração de eleitoras está na faixa de 45 a 59 anos, seguida pelas jovens e adultas entre 25 e 34 anos. Quanto à escolaridade, o nível de instrução majoritário é de eleitoras com o ensino médio completo. Estatisticamente, as brasileiras possuem maior grau de escolaridade formal do que os homens. Elas superam o eleitorado masculino tanto nos índices de conclusão do ensino médio quanto no ensino superior completo.

No que se refere ao perfil socioeconômico, o maior volume de eleitoras brasileiras está concentrado na baixa renda, recebendo até dois salários-mínimos. Uma parcela expressiva das eleitoras é mãe solo ou composta por mulheres que desempenham o papel de principais provedoras financeiras de seus lares. O interessante é que essas mulheres não se identificam com ideologias políticas. Segundo dados do DataSenado, a maioria não se reconhece explicitamente com a direita ou com a esquerda, embora levantamentos institucionais apontem que os homens se autodeclaram mais à direita (34%) do que as mulheres (apenas 24%).