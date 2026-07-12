“O que acontece na Igreja?” É a pergunta que muita gente, aflita, anda fazendo. Quer saber o que realmente está acontecendo, e porque, após a divulgação da excomunhão de bispos e padres e a notificação da situação do cisma na Igreja Católica. Interessa apresentar oportuno e breve resumo histórico.

Em meados do século passado, realizou-se na Igreja Católica, o segundo Concilio do Vaticano. Nesta reunião que durou quatro anos, bispos do mundo inteiro debateram sobre rumos que a Igreja deveria adotar em um mundo de rápidas e profundas transformações.

Nenhuma verdade da fé dogmática ou moral, recebida dos apóstolos, foi suprimida ou alterada. Os padres conciliares, com a aprovação do Papa PauloVI, indicaram reformas com potencial de habilitar a Igreja a estabelecer fecundo intercâmbio e sustentar dialogo consistente com o mundo moderno. A inovação mais impactante foi a reforma litúrgica que introduziu o vernáculo nas celebrações, colocou mais em evidência a proclamação da Palavra de Deus, tudo com o objetivo de facilitar grandemente a efetiva e proveitosa participação dos fiéis nas celebrações religiosas.