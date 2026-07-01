Uma atuação rápida e precisa do Corpo de Bombeiros de Birigui evitou uma possível tragédia na tarde desta quarta-feira (1º), em uma área de córrego localizada no final do bairro Tereza Maria Barbieri, na zona norte da cidade.
Segundo informações apuradas no local junto a equipe, uma mulher idosa foi encontrada em uma área de risco, dentro do curso d'água conhecido como Baixote de Birigui, em situação que apresentava iminente perigo de afogamento.
As equipes do Posto de Bombeiros de Birigui foram acionadas e se deslocaram imediatamente ao local. Antes mesmo da chegada dos militares, a mulher havia entrado na água por razões que ainda não foram esclarecidas.
Ao chegarem à ocorrência, os bombeiros agiram com rapidez, acessando o leito do rio e realizando o resgate da vítima em segurança. Graças à pronta intervenção da equipe, foi possível retirá-la da água antes que a situação evoluísse para consequências mais graves.
Após o salvamento, a mulher recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Conforme os bombeiros, ela não apresentava ferimentos, encontrava-se apenas bastante assustada e com as roupas molhadas.
A ocorrência mobilizou as guarnições do Posto de Bombeiros de Birigui, cuja atuação rápida e eficiente foi determinante para preservar a vida da vítima. As circunstâncias que levaram a mulher a entrar no rio não foram informadas.
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