Uma atuação rápida e precisa do Corpo de Bombeiros de Birigui evitou uma possível tragédia na tarde desta quarta-feira (1º), em uma área de córrego localizada no final do bairro Tereza Maria Barbieri, na zona norte da cidade.

Segundo informações apuradas no local junto a equipe, uma mulher idosa foi encontrada em uma área de risco, dentro do curso d'água conhecido como Baixote de Birigui, em situação que apresentava iminente perigo de afogamento.

As equipes do Posto de Bombeiros de Birigui foram acionadas e se deslocaram imediatamente ao local. Antes mesmo da chegada dos militares, a mulher havia entrado na água por razões que ainda não foram esclarecidas.