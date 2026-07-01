Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na tarde de terça-feira (30), no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE), após denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes na região.

Segundo o boletim de ocorrência, os investigadores receberam informações de que um jovem estaria vendendo drogas na Rua Verediana Maria de Jesus, ponto já conhecido pelas equipes policiais pelo comércio de entorpecentes e por prisões realizadas neste ano.

A denúncia também apontava que o suspeito escondia drogas em diferentes locais e, em alguns momentos, se deslocava de bicicleta até a Rua Alfredo Chiantelle, nas proximidades de uma escola pública, possivelmente para reabastecimento.