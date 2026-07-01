Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na tarde de terça-feira (30), no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE), após denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes na região.
Segundo o boletim de ocorrência, os investigadores receberam informações de que um jovem estaria vendendo drogas na Rua Verediana Maria de Jesus, ponto já conhecido pelas equipes policiais pelo comércio de entorpecentes e por prisões realizadas neste ano.
A denúncia também apontava que o suspeito escondia drogas em diferentes locais e, em alguns momentos, se deslocava de bicicleta até a Rua Alfredo Chiantelle, nas proximidades de uma escola pública, possivelmente para reabastecimento.
Com base nas informações, os policiais realizaram diligências e localizaram o adolescente. Durante a abordagem, foram encontrados R$ 80 em dinheiro. Em buscas nas imediações, os investigadores localizaram 13 pinos de cocaína escondidos em pontos distintos.
Ainda conforme o registro policial, o adolescente confessou ser o proprietário dos entorpecentes e admitiu que realizava a venda de drogas no local. Os policiais também informaram que ele já era conhecido das equipes por abordagens anteriores naquele mesmo ponto.
Carro era usado para armazenar drogas
As investigações levaram os policiais até um imóvel aparentemente desabitado na Rua Alfredo Chiantelle, onde havia um Volkswagen Gol cinza estacionado de forma irregular.
Ao observarem o interior do automóvel, os investigadores visualizaram uma sacola sobre o assoalho do lado do motorista contendo diversos pinos de cocaína. O veículo estava destrancado.
No interior do carro foram apreendidos 135 microtubos de cocaína, semelhantes aos encontrados anteriormente. Somadas às porções localizadas nas proximidades da abordagem, foram apreendidos 148 pinos da droga, totalizando cerca de 21,46 gramas de cocaína, além dos R$ 80 em dinheiro.
Dono de barbearia foi ouvido
Durante a apuração, os policiais localizaram contas de água no interior do veículo vinculadas a um endereço na Rua Fundador Paulino Gato, onde funciona uma barbearia.
No local, um homem de 20 anos, proprietário do estabelecimento, afirmou inicialmente desconhecer o veículo. Depois, disse que ele pertenceria à sogra e já teria sido vendido, mas não soube informar quem seria o atual proprietário. Ele foi qualificado no boletim como investigado.
Moradores da região também foram ouvidos, mas ninguém soube informar a quem pertencia o automóvel.
De acordo com a Polícia Civil, o carro não foi apreendido porque não havia guincho disponível nem empresa particular que aceitasse realizar a remoção, permanecendo no local.
O adolescente foi encaminhado ao Plantão Policial, passou por exame cautelar no Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, foi conduzido à Fundação Casa, onde permaneceu à disposição da Vara da Infância e da Juventude.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.
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