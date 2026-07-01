Dez municípios da região de Araçatuba foram contemplados pelo Governo do Estado de São Paulo com novos maquinários destinados à manutenção e recuperação de estradas rurais. A entrega faz parte do programa Patrulha Rural, coordenado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que busca fortalecer a infraestrutura no campo e ampliar o apoio aos produtores rurais.
Na região, receberão os equipamentos Avanhandava, Braúna, Castilho, Murutinga do Sul, Nova Independência, Nova Luzitânia, Pereira Barreto, Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí e Sud Mennucci.
A entrega teve início nesta terça-feira (30), na Fazenda Santa Elisa, em Campinas, onde o Estado iniciou a distribuição de 115 máquinas para prefeituras paulistas. Nesta etapa, o investimento é de R$ 66 milhões, com previsão de entrega de outros 25 equipamentos nos próximos dias.
Os maquinários serão utilizados na conservação e recuperação de estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção agropecuária, reduzindo custos logísticos e garantindo melhores condições de acesso às propriedades rurais.
Segundo o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho, o investimento fortalece os municípios e o agronegócio paulista.
“O desenvolvimento da produção rural acontece, principalmente, nos municípios. Quando fortalecemos as prefeituras com equipamentos e estrutura, damos condições para que elas atendam melhor quem produz, mantenham as estradas rurais em boas condições e ofereçam mais suporte ao produtor. Esse é um investimento que melhora a infraestrutura, aumenta a competitividade do agro paulista e faz parte do compromisso do Governo de São Paulo com o desenvolvimento do campo”, afirmou.
Desde o início da atual gestão, o Governo de São Paulo já investiu mais de R$ 240 milhões na aquisição de mais de 640 máquinas e equipamentos, ampliando a capacidade operacional das prefeituras e contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura rural em todo o estado.
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