Dez municípios da região de Araçatuba foram contemplados pelo Governo do Estado de São Paulo com novos maquinários destinados à manutenção e recuperação de estradas rurais. A entrega faz parte do programa Patrulha Rural, coordenado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que busca fortalecer a infraestrutura no campo e ampliar o apoio aos produtores rurais.

Na região, receberão os equipamentos Avanhandava, Braúna, Castilho, Murutinga do Sul, Nova Independência, Nova Luzitânia, Pereira Barreto, Santo Antônio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí e Sud Mennucci.

A entrega teve início nesta terça-feira (30), na Fazenda Santa Elisa, em Campinas, onde o Estado iniciou a distribuição de 115 máquinas para prefeituras paulistas. Nesta etapa, o investimento é de R$ 66 milhões, com previsão de entrega de outros 25 equipamentos nos próximos dias.