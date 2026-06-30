Um aposentado de 77 anos foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (29), em uma residência localizada na Rua Major Mendonça, no Jardim Sumaré, em Araçatuba. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 19h40 para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. O delegado de plantão e um investigador estiveram no local, que já havia sido preservado por policiais militares.
A vítima foi identificada como Carlos Augusto Salineiro, de 77 anos. Conforme a apuração inicial, ele morava sozinho e foi encontrado sentado no sofá da sala, vestido e com as mãos nos bolsos. O corpo apresentava intenso inchaço e forte odor característico da decomposição.
De acordo com o relato da enteada, ela havia visto o idoso com vida pela última vez na sexta-feira, quando ele transitava de bicicleta. Sem conseguir contato nos dias seguintes, decidiu ir até a residência. Ao chegar, encontrou o portão trancado e percebeu um forte cheiro vindo do imóvel, acionando imediatamente a Polícia Militar.
Como a porta da casa também estava trancada, os policiais precisaram arrombá-la com o auxílio de um pé de cabra. No interior da residência, localizaram o aposentado já sem sinais vitais.
Ainda conforme o registro policial, uma análise preliminar não identificou indícios de furto ou de arrombamento anterior no imóvel. Também não foram constatados sinais aparentes de violência externa no corpo da vítima.
A perícia técnica realizou os trabalhos no local e a Polícia Civil requisitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal, que deverá apontar a causa da morte. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pelo 2º Distrito Policial de Araçatuba.
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