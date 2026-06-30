30 de junho de 2026
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MORTE

Idoso é encontrado morto em decomposição em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Uma análise preliminar não identificou indícios de furto ou de arrombamento anterior no imóvel. Também não foram constatados sinais aparentes de violência externa no corpo da vítima
Uma análise preliminar não identificou indícios de furto ou de arrombamento anterior no imóvel. Também não foram constatados sinais aparentes de violência externa no corpo da vítima

Um aposentado de 77 anos foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (29), em uma residência localizada na Rua Major Mendonça, no Jardim Sumaré, em Araçatuba. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 19h40 para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. O delegado de plantão e um investigador estiveram no local, que já havia sido preservado por policiais militares.

A vítima foi identificada como Carlos Augusto Salineiro, de 77 anos. Conforme a apuração inicial, ele morava sozinho e foi encontrado sentado no sofá da sala, vestido e com as mãos nos bolsos. O corpo apresentava intenso inchaço e forte odor característico da decomposição.

De acordo com o relato da enteada, ela havia visto o idoso com vida pela última vez na sexta-feira, quando ele transitava de bicicleta. Sem conseguir contato nos dias seguintes, decidiu ir até a residência. Ao chegar, encontrou o portão trancado e percebeu um forte cheiro vindo do imóvel, acionando imediatamente a Polícia Militar.

Como a porta da casa também estava trancada, os policiais precisaram arrombá-la com o auxílio de um pé de cabra. No interior da residência, localizaram o aposentado já sem sinais vitais.

Ainda conforme o registro policial, uma análise preliminar não identificou indícios de furto ou de arrombamento anterior no imóvel. Também não foram constatados sinais aparentes de violência externa no corpo da vítima.

A perícia técnica realizou os trabalhos no local e a Polícia Civil requisitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal, que deverá apontar a causa da morte. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pelo 2º Distrito Policial de Araçatuba.

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