Um aposentado de 77 anos foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (29), em uma residência localizada na Rua Major Mendonça, no Jardim Sumaré, em Araçatuba. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 19h40 para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. O delegado de plantão e um investigador estiveram no local, que já havia sido preservado por policiais militares.

A vítima foi identificada como Carlos Augusto Salineiro, de 77 anos. Conforme a apuração inicial, ele morava sozinho e foi encontrado sentado no sofá da sala, vestido e com as mãos nos bolsos. O corpo apresentava intenso inchaço e forte odor característico da decomposição.