A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta terça-feira (30), três mandados de busca e apreensão durante uma investigação que apura suspeita de “rachadinha” envolvendo o vereador Damião Brito (Rede), em Araçatuba. As diligências ocorreram na residência do parlamentar, no gabinete dele na Câmara Municipal e na casa de um advogado apontado pela polícia como ligado ao investigado.
A operação é resultado de um inquérito instaurado há cerca de sete meses, após denúncias apresentadas por dois ex-assessores do vereador. Segundo a Polícia Civil, ambos relataram que eram obrigados a devolver parte dos salários recebidos ao parlamentar.
Em entrevista coletiva, o delegado seccional de Araçatuba, Getúlio Nardo, afirmou que a investigação ainda está em andamento e busca reunir provas para confirmar ou descartar as denúncias.
“Houve uma denúncia de dois ex-assessores do vereador em questão alegando que ele fazia a chamada rachadinha. Ou seja, o assessor teria que devolver parte do salário para o vereador”, afirmou.
De acordo com o delegado, os denunciantes informaram que os valores eram devolvidos em espécie, mas sem datas fixas para os repasses, circunstância que, segundo ele, dificulta a produção de provas.
Durante o cumprimento dos mandados, policiais apreenderam três aparelhos celulares. Conforme a Polícia Civil, dois deles estavam escondidos e o terceiro pertence à esposa do vereador. Segundo Nardo, o aparelho também foi apreendido porque estava ocultado junto aos demais.
O delegado afirmou ainda que o vereador não colaborou com a operação.
“Não houve colaboração. Inclusive havia telefone escondido, não houve fornecimento de senha, não houve colaboração”, declarou.
Apesar das buscas, nenhuma quantia em dinheiro foi localizada. Também não houve prisões.
Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação foi reunir elementos para o inquérito, já que, neste momento, não havia fundamentos para representação por prisão.
“O objetivo dessas buscas era angariar provas para o inquérito. Tudo está em investigação, nada foi provado ainda”, disse o delegado.
Nardo informou que o vereador foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para prestar depoimento e que novas diligências deverão ser realizadas a partir da análise do material apreendido. A Polícia Civil também aguarda o resultado de medidas investigativas, como a quebra de sigilo bancário, para dar continuidade à apuração.
Concluído o inquérito, ele será encaminhado ao Poder Judiciário para análise do Ministério Público e da Justiça.
Câmara acompanha investigação
Em nota, a presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, Edna Flor, informou que tomou conhecimento da operação realizada pela Polícia Civil no gabinete do vereador e afirmou que o Legislativo está à disposição das autoridades.
“Tomei ciência da busca e apreensão realizada pela Polícia Civil de Araçatuba, na data de hoje, no gabinete do vereador Damião Britto, localizado no prédio da Câmara Municipal de Araçatuba. Como presidente da Câmara Municipal, sigo acompanhando os desdobramentos da investigação e coloco o Legislativo à disposição das autoridades competentes para colaborar com o que for necessário, respeitando o regular andamento dos trabalhos investigativos”, afirmou.
Defesa
A reportagem procurou o vereador Damião Brito e sua assessoria para comentar a operação e as acusações investigadas pela Polícia Civil. Até a conclusão desta edição, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.
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