A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta terça-feira (30), três mandados de busca e apreensão durante uma investigação que apura suspeita de “rachadinha” envolvendo o vereador Damião Brito (Rede), em Araçatuba. As diligências ocorreram na residência do parlamentar, no gabinete dele na Câmara Municipal e na casa de um advogado apontado pela polícia como ligado ao investigado.

A operação é resultado de um inquérito instaurado há cerca de sete meses, após denúncias apresentadas por dois ex-assessores do vereador. Segundo a Polícia Civil, ambos relataram que eram obrigados a devolver parte dos salários recebidos ao parlamentar.

Em entrevista coletiva, o delegado seccional de Araçatuba, Getúlio Nardo, afirmou que a investigação ainda está em andamento e busca reunir provas para confirmar ou descartar as denúncias.