A Polícia Civil investiga o furto de 95 placas solares de uma usina fotovoltaica instalada em uma propriedade rural localizada na Estrada Municipal Caram Rezek, na região do bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu durante o repouso noturno, na noite de 22 de junho, mas só foi comunicado à Polícia Civil na manhã de 29 de junho.
O proprietário informou que a usina possui 218 placas solares instaladas e que o local conta com um caseiro residente em tempo integral, além de sistema de monitoramento por câmeras.
Segundo o relato, no dia seguinte ao furto, ao analisar as imagens do circuito de segurança, foi constatado que diversas placas haviam sido levadas. Após conferência no local, foi verificada a ausência de 95 equipamentos.
A vítima informou que não possui informações sobre a autoria do crime nem sobre o destino das placas furtadas. Também não soube informar a marca dos equipamentos subtraídos.
O caso foi registrado como furto consumado durante o repouso noturno e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis e recuperar os equipamentos.
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