A Polícia Civil investiga o furto de 95 placas solares de uma usina fotovoltaica instalada em uma propriedade rural localizada na Estrada Municipal Caram Rezek, na região do bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu durante o repouso noturno, na noite de 22 de junho, mas só foi comunicado à Polícia Civil na manhã de 29 de junho.

O proprietário informou que a usina possui 218 placas solares instaladas e que o local conta com um caseiro residente em tempo integral, além de sistema de monitoramento por câmeras.