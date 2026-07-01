O que seria apenas uma ida ao Fórum da Justiça Estadual para regularizar uma pendência judicial terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça, na terça-feira (30), em Araçatuba. A captura foi realizada por policiais militares após a confirmação de que havia um mandado de prisão expedido contra ele.
Segundo as informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Fórum de Araçatuba após surgir a informação de que um homem com ordem judicial de prisão estaria no local.
Ao chegarem ao prédio, os policiais realizaram a identificação do indivíduo e efetuaram consulta aos sistemas de segurança pública. Durante a verificação, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto expedido contra ele, o que determinou sua imediata detenção.
Após ser informado sobre a ordem judicial, o homem não ofereceu resistência e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi formalizada.
Concluídos os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e foi colocado à disposição da Justiça, que dará sequência ao cumprimento das medidas previstas no mandado.
A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre o crime que originou a ordem de prisão nem o tempo de condenação do capturado.
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