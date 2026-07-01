O que seria apenas uma ida ao Fórum da Justiça Estadual para regularizar uma pendência judicial terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça, na terça-feira (30), em Araçatuba. A captura foi realizada por policiais militares após a confirmação de que havia um mandado de prisão expedido contra ele.

Segundo as informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Fórum de Araçatuba após surgir a informação de que um homem com ordem judicial de prisão estaria no local.

Ao chegarem ao prédio, os policiais realizaram a identificação do indivíduo e efetuaram consulta aos sistemas de segurança pública. Durante a verificação, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto expedido contra ele, o que determinou sua imediata detenção.