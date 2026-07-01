Um caminhão que transportava bovinos tombou na tarde desta terça-feira (30) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes, causando a interdição da pista no sentido leste e um longo congestionamento.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária atuaram na ocorrência para destombar o veículo e retirar os animais da pista, trabalho que levou aproximadamente três horas.

De acordo com as informações, cerca de 30 bois eram transportados no caminhão. Até o encerramento da ocorrência, não havia confirmação sobre mortes de animais nem informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista.