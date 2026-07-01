01 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ACIDENTE NA RONDON

Caminhão com bois tomba e bloqueia Marechal Rondon em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente interditou a pista por cerca de três horas em Guararapes e provocou congestionamento na rodovia.
Acidente interditou a pista por cerca de três horas em Guararapes e provocou congestionamento na rodovia.

Um caminhão que transportava bovinos tombou na tarde desta terça-feira (30) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes, causando a interdição da pista no sentido leste e um longo congestionamento.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária atuaram na ocorrência para destombar o veículo e retirar os animais da pista, trabalho que levou aproximadamente três horas.

De acordo com as informações, cerca de 30 bois eram transportados no caminhão. Até o encerramento da ocorrência, não havia confirmação sobre mortes de animais nem informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista.

O tráfego foi totalmente liberado no início da noite, por volta das 19h, após a conclusão dos serviços de remoção. As circunstâncias que provocaram o tombamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários