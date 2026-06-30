Empreendedores de Coroados e moradores que desejam abrir o próprio negócio terão a oportunidade de receber orientação especializada sem nenhum custo nos dias 1º e 2 de julho. A cidade recebe a unidade itinerante do Sebrae Móvel, que oferecerá atendimento gratuito voltado ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao incentivo ao empreendedorismo.

A estrutura ficará instalada na Praça Stélio Machado Loureiro, na Avenida Rui Barbosa, região central da cidade, com atendimento ao público das 10h às 16h. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Sebrae-SP e a Prefeitura de Coroados, contando ainda com a participação do Banco do Povo.

Durante os dois dias de ação, especialistas do Sebrae-SP estarão disponíveis para orientar empresários, microempreendedores e pessoas interessadas em iniciar um empreendimento. Entre os serviços oferecidos estão consultorias sobre gestão financeira, planejamento empresarial, marketing, formalização de empresas, alterações cadastrais e enquadramento de Microempreendedores Individuais (MEIs).