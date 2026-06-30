Empreendedores de Coroados e moradores que desejam abrir o próprio negócio terão a oportunidade de receber orientação especializada sem nenhum custo nos dias 1º e 2 de julho. A cidade recebe a unidade itinerante do Sebrae Móvel, que oferecerá atendimento gratuito voltado ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao incentivo ao empreendedorismo.
A estrutura ficará instalada na Praça Stélio Machado Loureiro, na Avenida Rui Barbosa, região central da cidade, com atendimento ao público das 10h às 16h. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Sebrae-SP e a Prefeitura de Coroados, contando ainda com a participação do Banco do Povo.
Durante os dois dias de ação, especialistas do Sebrae-SP estarão disponíveis para orientar empresários, microempreendedores e pessoas interessadas em iniciar um empreendimento. Entre os serviços oferecidos estão consultorias sobre gestão financeira, planejamento empresarial, marketing, formalização de empresas, alterações cadastrais e enquadramento de Microempreendedores Individuais (MEIs).
Segundo o Sebrae-SP, o objetivo da ação é facilitar o acesso da população aos serviços de apoio empresarial, levando conhecimento e orientação diretamente aos municípios, contribuindo para o fortalecimento da economia local e a geração de novos negócios.
A unidade móvel conta com uma estrutura equipada para atendimento, incluindo notebooks, acesso à internet, ambiente climatizado e materiais informativos. Os visitantes também poderão conhecer a programação de cursos, oficinas e capacitações que serão promovidos em parceria com o Sebrae Aqui.
Serviço
- Sebrae Móvel em Coroados
- Data: 1º e 2 de julho
- Horário: das 10h às 16h
- Local: Praça Stélio Machado Loureiro, Avenida Rui Barbosa, Centro.
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