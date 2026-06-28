Existem 195 países no mundo. Destes, aproximadamente 70 reconhecem a prática do homeschooling, ou educação domiciliar, entre eles Portugal. Outros 35 países toleram a prática ou a aceitam em situações específicas, como ocorre nos Estados Unidos. O restante a proíbe por lei, como Alemanha, China e Coreia do Sul. O homeschooling, por definição, é uma modalidade de ensino na qual os pais ou responsáveis assumem a responsabilidade pela educação formal da criança ou do adolescente, em vez de matriculá-los em uma escola tradicional.

O ensino, realizado pelos próprios pais ou por tutores contratados, ocorre, geralmente, em casa. Na maioria dos países, o currículo deve seguir as exigências governamentais e, para obter certificação, os estudantes precisam passar por avaliações oficiais aplicadas por órgãos educacionais competentes. Entretanto, há lugares em que não existe um controle rigoroso sobre essa prática.

Os países que adotaram o homeschooling apresentam diferentes justificativas para sua implementação: atendimento a populações isoladas; garantia da liberdade dos pais para educarem seus filhos; questões religiosas; personalização do ensino, considerando que cada criança possui seu próprio ritmo de aprendizagem; e desconfiança em relação ao sistema educacional vigente.