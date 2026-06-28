Punir ou reabilitar? O Congresso avança no projeto de emenda constitucional reduzindo a maioridade penal para 16 anos. Imagina-se, nesta escola de pensamento, que a dureza da pena dissuadirá futuros delinquentes. Óbvio é que transgressões não podem passar impunes. Correções educam. Castigos recalcam.

O debate, necessário e urgente, deve analisar se efetivamente a simples aplicação de penas, em especial quando a intenção é execrar o transgressor, por si só, reúne suficiente munição dissuasória. Transparece um latente sadismo na obsessão de ver criminoso humilhado. Nessa escola, fazer justiça é desforrar!

O regime carcerário, não exclusivo ao nosso país, induz a uma avaliação serena e isenta quanto à eficácia da doutrina inspirada no binômio crime > castigo. A realidade comprova que o atual regime penitenciário não oferece nenhuma garantia de diminuição de crime. Tampouco age como fator dissuasório, dado o imenso índice de reincidentes.