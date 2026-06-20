Recentemente, um vereador de São Paulo chamou professores de “vagabundos” e “burros”. Ataques inflamados como este contra profissionais da Educação têm nome: professorfobia, ou, medo de professor. O termo foi usado, em 2023, pela doutora em Psicologia, Cynthia Ciarallo.

Em uma postagem em suas redes sociais, ela simulou um verbete de dicionário com os seguintes sinônimos para o termo: aversão a quem se dedica a educar para a leitura crítica do mundo e para a escrita da própria história; estratégia para gerar ódio e desconfiança contra pessoas que estimulam o senso crítico; modus operandi voltado à desqualificação de quem educa.

Ao longo das últimas décadas, um determinado grupo da sociedade vem se esforçando muito para desqualificar professor. Eles criaram narrativas que transformaram a educação pública, as universidades e os professores em alvos centrais de disputas ideológicas. Hoje, o cenário é, em muitas instituições, de assédio institucional, patrulhamento em sala de aula e violência simbólica.