A Prefeitura de Araçatuba informou que responderá dentro do prazo legal ao inquérito civil instaurado pelo Ministério Público nesta semana para apurar as condições estruturais da EMEB Professora Odette Costa Bodstein, localizada no Conjunto Habitacional Ivo Tozzi.

O procedimento foi aberto pela Promotoria após denúncias de que a unidade não estaria em condições adequadas de funcionamento. Na portaria de instauração, o Ministério Público também cita que os alunos foram transferidos provisoriamente para outro espaço enquanto a situação da escola é avaliada.

Em resposta à reportagem, a Prefeitura esclareceu que a transferência dos estudantes ocorreu após a constatação de afundamento do piso em parte da estrutura da unidade, comprometendo as condições de segurança e utilização do prédio.