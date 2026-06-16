A equipe infanto-juvenil feminina de Araçatuba teve um domingo de comemoração ao conquistar o título do Festival da Nova Liga Regional de Voleibol 2026. A competição foi disputada no Ginásio Municipal Álvaro Giordano, o Vavá, e reuniu representantes de diversas cidades da região.
Defendendo as cores do projeto Vem Pro Vôlei, iniciativa mantida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SMELR) em parceria com a Associação Pró Esportes Araçatuba (APEA), as atletas começaram a campanha com uma vitória por 2 sets a 0 diante da equipe D7 Araçatuba.
Na decisão, as donas da casa enfrentaram Iacanga em uma partida equilibrada e emocionante. Após três sets disputados, Araçatuba confirmou a vitória por 2 a 1 e assegurou o lugar mais alto do pódio.
Com o resultado, a equipe terminou na liderança do grupo único da competição e somou pontos importantes para a sequência do campeonato, reforçando suas chances de avançar com destaque para a próxima fase.
Além da conquista coletiva, Araçatuba também celebrou um prêmio individual. A atleta Rebeca Vinhas Ítavo Barbosa foi escolhida como a principal destaque do festival, reconhecimento pelo desempenho apresentado ao longo das partidas.
A agenda da equipe segue movimentada. No próximo dia 20, a categoria infantil participa de uma etapa da Associação Pró Voleibol (APV), em Jaú. Já no dia 21, o time volta à quadra em Penápolis para mais uma rodada da Nova Liga Regional de Voleibol.
Promovida pela Nova Liga Regional de Voleibol, a competição tem como objetivo incentivar a prática da modalidade e revelar novos talentos entre crianças, adolescentes e jovens da região.
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