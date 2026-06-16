A equipe infanto-juvenil feminina de Araçatuba teve um domingo de comemoração ao conquistar o título do Festival da Nova Liga Regional de Voleibol 2026. A competição foi disputada no Ginásio Municipal Álvaro Giordano, o Vavá, e reuniu representantes de diversas cidades da região.

Defendendo as cores do projeto Vem Pro Vôlei, iniciativa mantida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (SMELR) em parceria com a Associação Pró Esportes Araçatuba (APEA), as atletas começaram a campanha com uma vitória por 2 sets a 0 diante da equipe D7 Araçatuba.

Na decisão, as donas da casa enfrentaram Iacanga em uma partida equilibrada e emocionante. Após três sets disputados, Araçatuba confirmou a vitória por 2 a 1 e assegurou o lugar mais alto do pódio.