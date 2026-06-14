Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma motocicleta com indícios de adulteração na tarde deste sábado (13), no bairro Portal da Pérola, em Birigui. O veículo era conduzido por um jovem de 18 anos, que chamou a atenção dos policiais ao trafegar na contramão.
De acordo com as informações apuradas, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou uma Honda CG 125 azul circulando em sentido contrário ao fluxo da via. Ao perceber a aproximação da viatura, o motociclista tentou levar o veículo para o interior de uma residência, mas acabou sendo abordado.
Durante a fiscalização, os policiais identificaram possíveis irregularidades nos sinais de identificação da motocicleta. O número do motor apresentava marcas de raspagem e remarcação, enquanto o chassi também possuía características compatíveis com adulteração.
Além das suspeitas envolvendo o veículo, os policiais constataram que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado sobre a origem da motocicleta, ele apresentou informações desencontradas e, posteriormente, afirmou que havia comprado o veículo por R$ 3 mil de um terceiro, que teria fornecido a placa e a documentação.
Com apoio de uma equipe da ROCAM, a motocicleta foi recolhida e encaminhada para os procedimentos de perícia técnica, que deverá confirmar a autenticidade dos sinais identificadores e a procedência do veículo.
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