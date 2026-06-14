Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma motocicleta com indícios de adulteração na tarde deste sábado (13), no bairro Portal da Pérola, em Birigui. O veículo era conduzido por um jovem de 18 anos, que chamou a atenção dos policiais ao trafegar na contramão.

De acordo com as informações apuradas, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou uma Honda CG 125 azul circulando em sentido contrário ao fluxo da via. Ao perceber a aproximação da viatura, o motociclista tentou levar o veículo para o interior de uma residência, mas acabou sendo abordado.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram possíveis irregularidades nos sinais de identificação da motocicleta. O número do motor apresentava marcas de raspagem e remarcação, enquanto o chassi também possuía características compatíveis com adulteração.