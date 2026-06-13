O hacker Patrick César da Silva Brito, de 32 anos, natural de Araçatuba, passou a integrar a Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), mecanismo utilizado para comunicar forças de segurança de diversos países sobre pessoas procuradas pela Justiça.
A medida ocorre após sua condenação, em agosto de 2025, pelos crimes de invasão de dispositivos eletrônicos e extorsão contra o ex-prefeito de Araçatuba Dilador Borges (PSDB) e sua esposa, Deomerce Damasceno. De acordo com a ação penal, ele teria acessado ilegalmente os aparelhos do casal e exigido dinheiro para não divulgar informações pessoais obtidas durante as invasões.
Patrick está fora do país e chegou a ser preso em dezembro de 2022 na região de Belgrado, capital da Sérvia, onde residia. Desde então, busca na Justiça impedir sua extradição para o Brasil.
Caso ganhou repercussão nacional
Patrick Brito foi preso pela primeira vez em janeiro de 2021, em Araçatuba, acusado de invadir o telefone celular do então prefeito e tentar extorquir R$ 70 mil para não tornar públicas informações armazenadas no aparelho.
Após a prisão, o hacker passou a afirmar que teria colaborado com investigações policiais e prestado auxílio em diferentes apurações. Segundo sua versão, essa relação teria continuado mesmo depois de sua mudança para a Sérvia.
Para sustentar suas alegações, ele anexou a procedimentos judiciais documentos e registros financeiros que, segundo a defesa, comprovariam a existência desse vínculo.
Parte dessas informações também aparece em um inquérito conduzido pela Polícia Federal que investiga uma suposta fraude em concurso público, caso no qual Patrick é citado nas apurações.
Defesa questiona inclusão
Por meio de nota, o advogado Paulo Klein informou que a defesa recebeu com tranquilidade a inclusão do nome de Patrick Brito na Difusão Vermelha da Interpol, argumentando que a medida já era conhecida há vários anos.
A defesa sustenta que o processo apresenta irregularidades e afirma confiar que a análise internacional do caso poderá resultar na exclusão do nome do hacker da lista de procurados, após a apreciação dos argumentos apresentados.
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