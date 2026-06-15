O tempo começa a mudar no noroeste paulista após o fim de semana marcado por chuva e temperaturas amenas. Em Araçatuba, medições realizadas na zona rural apontaram acumulado superior a 40 milímetros entre sábado (13) e domingo (14), volume que contribuiu para elevar a umidade do solo e amenizar o período de estiagem que predominava na região.
Nesta segunda-feira (15), o céu permanece encoberto em Araçatuba, com muitas nuvens e possibilidade de chuvas fracas e isoladas ao longo do dia. Segundo a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp/IPMet de Bauru, a temperatura varia entre 17°C e 24°C, mantendo a sensação de frio nas primeiras horas da manhã.
Ao longo da semana, o tempo tende a ficar mais firme, com períodos de sol entre nuvens e elevação gradual das temperaturas durante as tardes. Apesar disso, os meteorologistas alertam que não está descartada a ocorrência de pancadas isoladas de chuva em qualquer período do dia, principalmente em razão da umidade deixada pela frente fria que atuou sobre o Estado nos últimos dias.
A terça-feira (16) deve registrar mínima de 16°C e máxima de 22°C. Na quarta-feira (17), os termômetros variam entre 14°C e 23°C. Já na quinta-feira (18), considerada a manhã mais fria da semana, a mínima pode chegar a 11°C, enquanto a máxima alcança 22°C.
Na sexta-feira (19), as temperaturas voltam a subir, oscilando entre 14°C e 27°C. O sábado (20) terá mínima de 17°C e máxima de 24°C, enquanto o domingo (21) deve ser de sol entre poucas nuvens, com temperaturas entre 15°C e 26°C, segundo os dados divulgados pelo IPMet.
A tendência é que cidades como Birigui, Penápolis, Andradina, Guararapes, Valparaíso, Ilha Solteira e Pereira Barreto apresentem condições semelhantes, com manhãs frias, tardes agradáveis e predomínio de nuvens em parte da semana.
Sudeste e Estado de São Paulo
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria que provocou chuva em diversas regiões paulistas entre os dias 11 e 13 perdeu força, mas ainda influencia o padrão atmosférico no Sudeste. A previsão indica tempo mais estável nos próximos dias, embora a circulação de umidade mantenha condições para chuvas isoladas em alguns pontos do Estado.
No conjunto da Região Sudeste, a expectativa é de temperaturas amenas durante as manhãs e tardes mais aquecidas ao longo da semana. Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a tendência é de redução dos volumes de chuva em comparação aos últimos dias, mantendo-se apenas ocorrências localizadas e de curta duração.
Meteorologistas destacam que a segunda quinzena de junho deverá continuar marcada por oscilações típicas do inverno, com novas frentes frias avançando pelo Sul e Sudeste do Brasil, mas sem previsão de eventos extremos para o interior paulista neste momento.
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