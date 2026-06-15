O tempo começa a mudar no noroeste paulista após o fim de semana marcado por chuva e temperaturas amenas. Em Araçatuba, medições realizadas na zona rural apontaram acumulado superior a 40 milímetros entre sábado (13) e domingo (14), volume que contribuiu para elevar a umidade do solo e amenizar o período de estiagem que predominava na região.

Nesta segunda-feira (15), o céu permanece encoberto em Araçatuba, com muitas nuvens e possibilidade de chuvas fracas e isoladas ao longo do dia. Segundo a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp/IPMet de Bauru, a temperatura varia entre 17°C e 24°C, mantendo a sensação de frio nas primeiras horas da manhã.

Ao longo da semana, o tempo tende a ficar mais firme, com períodos de sol entre nuvens e elevação gradual das temperaturas durante as tardes. Apesar disso, os meteorologistas alertam que não está descartada a ocorrência de pancadas isoladas de chuva em qualquer período do dia, principalmente em razão da umidade deixada pela frente fria que atuou sobre o Estado nos últimos dias.