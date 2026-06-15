A Prefeitura de Araçatuba regulamentou o aproveitamento de sobras da alimentação escolar nas unidades da rede municipal de ensino. O decreto, publicado no Diário Oficial do Município no último sábado (13), estabelece critérios técnicos, sanitários e operacionais para a aplicação da Lei Municipal nº 9.044/26 e autoriza, em situações específicas, o consumo de alimentos remanescentes por profissionais da educação.

De acordo com a norma, a merenda escolar continua tendo como finalidade exclusiva o atendimento aos estudantes. O consumo por professores e demais profissionais da educação será permitido apenas de forma excepcional e residual, desde que não haja qualquer prejuízo à quantidade ou à qualidade dos alimentos destinados aos alunos.

O decreto também proíbe a produção de refeições extras com o objetivo de beneficiar servidores ou funcionários das escolas.