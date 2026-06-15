Profissionais da área da educação interessados em atuar na rede estadual de ensino já podem se inscrever no Processo Seletivo Simplificado (PSS) promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). O cadastro é destinado à contratação temporária de docentes para atuação na Educação Básica a partir de 2027.

De acordo com informações repassadas pela Diretoria de Ensino da Região de Araçatuba, o processo também contempla as regiões de Araçatuba, Birigui e Andradina. Embora não exista um número definido de vagas para cada regional, a expectativa é alcançar aproximadamente 2 mil inscritos somando as Diretorias de Ensino de Araçatuba e região.

Segundo a Seduc-SP, os candidatos poderão indicar qualquer Diretoria Regional de Ensino do Estado de São Paulo no momento da inscrição. Com isso, os participantes ficarão aptos a concorrer às futuras atribuições de aulas previstas para o ano letivo de 2027, conforme a demanda das unidades escolares.