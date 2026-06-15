Profissionais da área da educação interessados em atuar na rede estadual de ensino já podem se inscrever no Processo Seletivo Simplificado (PSS) promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). O cadastro é destinado à contratação temporária de docentes para atuação na Educação Básica a partir de 2027.
De acordo com informações repassadas pela Diretoria de Ensino da Região de Araçatuba, o processo também contempla as regiões de Araçatuba, Birigui e Andradina. Embora não exista um número definido de vagas para cada regional, a expectativa é alcançar aproximadamente 2 mil inscritos somando as Diretorias de Ensino de Araçatuba e região.
Segundo a Seduc-SP, os candidatos poderão indicar qualquer Diretoria Regional de Ensino do Estado de São Paulo no momento da inscrição. Com isso, os participantes ficarão aptos a concorrer às futuras atribuições de aulas previstas para o ano letivo de 2027, conforme a demanda das unidades escolares.
A Diretoria de Ensino esclarece que não há quantitativo pré-estabelecido de contratações, uma vez que as admissões dependerão das necessidades apresentadas pelas escolas estaduais em cada região. A quantidade de aulas disponíveis será definida posteriormente, conforme aposentadorias, afastamentos, ampliações de turmas e demais demandas da rede.
As inscrições tiveram início em maio e seguem abertas até as 16h do dia 18 de junho. A taxa de participação é de R$ 60. Os candidatos aprovados poderão atuar em jornadas de até 40 horas semanais, com subsídio de R$ 5.565,00, além de remuneração proporcional para cargas horárias menores.
A seleção está sendo organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O edital prevê formação de cadastro para futuras contratações temporárias, permitindo que o Estado mantenha um banco de profissionais habilitados para atender às necessidades das escolas públicas paulistas. (https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp26edbasica )
Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do portal da FGV. A Secretaria da Educação reforça a importância da participação dos profissionais da região, destacando que o processo representa uma oportunidade para ampliar o quadro de docentes e garantir a continuidade do atendimento aos estudantes da rede estadual.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.