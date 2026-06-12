O programa Emprega Birigui divulgou nesta quinta-feira (11) uma nova relação de oportunidades de trabalho disponíveis no município. Ao todo, são 27 vagas distribuídas entre diferentes segmentos da economia, incluindo indústria, comércio, construção civil, serviços, tecnologia e área administrativa.

As oportunidades abrangem cargos para profissionais com diferentes níveis de qualificação e experiência. Entre as funções ofertadas, estão auxiliar de produção, costureira, pespontadeira, operador de injetora, almoxarife, auxiliar de montagem calçadista, tapeceiro, marceneiro, marmorista, jardineiro, frentista, operador de caixa, office boy e assistente administrativo.

O setor calçadista concentra parte significativa das vagas anunciadas, reforçando a importância da atividade para a geração de empregos em Birigui. Também há oportunidades destinadas a profissionais da área industrial e de serviços especializados.