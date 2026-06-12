O programa Emprega Birigui divulgou nesta quinta-feira (11) uma nova relação de oportunidades de trabalho disponíveis no município. Ao todo, são 27 vagas distribuídas entre diferentes segmentos da economia, incluindo indústria, comércio, construção civil, serviços, tecnologia e área administrativa.
As oportunidades abrangem cargos para profissionais com diferentes níveis de qualificação e experiência. Entre as funções ofertadas, estão auxiliar de produção, costureira, pespontadeira, operador de injetora, almoxarife, auxiliar de montagem calçadista, tapeceiro, marceneiro, marmorista, jardineiro, frentista, operador de caixa, office boy e assistente administrativo.
O setor calçadista concentra parte significativa das vagas anunciadas, reforçando a importância da atividade para a geração de empregos em Birigui. Também há oportunidades destinadas a profissionais da área industrial e de serviços especializados.
Os interessados devem encaminhar currículo ou solicitar informações por meio do WhatsApp do Emprega Birigui (18) 3642-3778. A seleção dos candidatos e a contratação são de responsabilidade das empresas que disponibilizaram as vagas.
O atendimento do Emprega Birigui ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na rua Wagih Rahal, 65, no anexo da Rodoviária Nova. A relação de vagas pode sofrer alterações ao longo dos próximos dias conforme preenchimento das oportunidades ou abertura de novos postos de trabalho.
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