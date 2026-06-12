O Ministério Público de São Paulo ingressou com uma ação para garantir o cumprimento de sentença contra 15 pessoas condenadas por atos de improbidade administrativa relacionados a um esquema de fraudes em contratos públicos de moradias populares em Dracena, cidade a aproximadamente 140 km de Araçatuba.

Entre os alvos da medida, estão um ex-prefeito do município e um empresário do setor da construção civil apontado pelas investigações como articulador do esquema. Segundo o MP, a organização utilizava empresas para participar de licitações, superfaturar contratos e desviar recursos destinados à construção de casas populares.

As irregularidades investigadas ocorreram entre 2005 e 2007 e foram apuradas inicialmente em inquérito civil conduzido pela Promotoria de Justiça de Dracena. O caso ganhou força após investigações da Polícia Federal que identificaram um amplo esquema de corrupção envolvendo obras habitacionais em municípios paulistas.