A Justiça de Araçatuba realiza nesta sexta-feira (12), a partir das 9h, a segunda audiência de instrução do processo que apura a morte da ciclista Thaís Bonatti, de 30 anos, atropelada em julho do ano passado pelo juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior.

A expectativa é que nove testemunhas sejam ouvidas durante a audiência, além dos réus, caso não haja intercorrências que impeçam o andamento dos trabalhos.

O caso teve grande repercussão em Araçatuba após a morte da jovem, que seguia para o trabalho quando foi atingida por uma caminhonete na rotatória da Avenida Waldemar Alves. Segundo a investigação, o magistrado aposentado dirigia após ter consumido bebida alcoólica em uma casa noturna da cidade.