A Justiça de Araçatuba realiza nesta sexta-feira (12), a partir das 9h, a segunda audiência de instrução do processo que apura a morte da ciclista Thaís Bonatti, de 30 anos, atropelada em julho do ano passado pelo juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior.
A expectativa é que nove testemunhas sejam ouvidas durante a audiência, além dos réus, caso não haja intercorrências que impeçam o andamento dos trabalhos.
O caso teve grande repercussão em Araçatuba após a morte da jovem, que seguia para o trabalho quando foi atingida por uma caminhonete na rotatória da Avenida Waldemar Alves. Segundo a investigação, o magistrado aposentado dirigia após ter consumido bebida alcoólica em uma casa noturna da cidade.
A primeira audiência de instrução foi realizada em janeiro deste ano e contou com a oitiva de três testemunhas de acusação indicadas pelo Ministério Público. Entre elas estavam um motorista de aplicativo que estava nas proximidades da boate na noite dos fatos, o proprietário do estabelecimento e um funcionário de um supermercado localizado próximo ao local do atropelamento.
Na ocasião, os depoimentos apresentaram divergências em relação a pontos importantes da investigação. O motorista de aplicativo afirmou que havia sido pressionado a assinar um documento contendo a informação de que o juiz aposentado havia ingerido bebida alcoólica. Já o proprietário da boate confirmou que o acusado consumiu bebidas no local e era frequentador do estabelecimento.
Outra testemunha ouvida afirmou ter visto uma mulher sentada no colo do motorista dentro da caminhonete momentos antes da colisão, versão semelhante à apresentada por testemunhas durante a investigação policial.
O acidente ocorreu na manhã de 24 de julho de 2025. Imagens de câmeras de segurança analisadas durante a investigação mostraram que a caminhonete conduzida pelo juiz aposentado teria cometido manobras irregulares antes do atropelamento. Os vídeos também registraram o momento em que o veículo atinge a ciclista.
Thaís Bonatti foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de Araçatuba, onde passou por procedimentos cirúrgicos. Ela morreu dois dias depois em decorrência dos ferimentos.
Laudos periciais anexados ao processo apontaram que não havia marcas de frenagem no local do acidente, indicando que o condutor não tentou parar o veículo antes da colisão.
O juiz aposentado chegou a ser preso em flagrante após o atropelamento, mas foi liberado no dia seguinte durante audiência de custódia mediante pagamento de fiança de R$ 40 mil.
A nova audiência é considerada uma das etapas mais importantes da fase de instrução processual, quando são colhidos depoimentos de testemunhas e das partes envolvidas antes da decisão judicial sobre o caso.
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