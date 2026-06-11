11 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO 2026

A espera acabou: Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Manuel Velasquez
A Copa do Mundo de 2026 terá seu pontapé inicial nesta quinta-feira
A Copa do Mundo de 2026 terá seu pontapé inicial nesta quinta-feira

A contagem regressiva chegou ao fim. A Copa do Mundo de 2026 terá seu pontapé inicial nesta quinta-feira (11), reunindo milhões de torcedores ao redor do planeta para a abertura do maior espetáculo do futebol mundial.

O primeiro jogo da competição coloca frente a frente México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México. O confronto é válido pela rodada inaugural do Grupo A e promete dar início à disputa pelo título mais cobiçado do esporte.

Antes da bola rolar, a Fifa preparou uma grande festa para marcar a abertura oficial do torneio. A cerimônia está programada para começar às 14h30 e contará com apresentações de artistas de renome internacional, entre eles Shakira, J Balvin, Maná e Tyla.

Um dos momentos mais aguardados será a performance da música oficial da Copa, "Dai Dai", interpretada por Shakira e pelo cantor nigeriano Burna Boy. A participação marca a terceira presença da artista colombiana em cerimônias oficiais do Mundial.

Encerrando a programação do primeiro dia da competição, Coreia do Sul e República Tcheca entram em campo às 23h, no Estádio Guadalajara, também no México, em duelo que completa a primeira rodada do Grupo A.

Programação desta quinta-feira (11)

14h30 – Cerimônia de abertura – Estádio Azteca
16h00 – México x África do Sul – Grupo A
23h00 – Coreia do Sul x República Tcheca – Grupo A

Onde assistir

Cerimônia de abertura e México x África do Sul
•    TV: Globo, SBT, SporTV e N Sports
•    Streaming: Ge TV (Globoplay) e CazéTV (YouTube)

Coreia do Sul x República Tcheca
•    Streaming: CazéTV (YouTube)

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