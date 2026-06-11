A contagem regressiva chegou ao fim. A Copa do Mundo de 2026 terá seu pontapé inicial nesta quinta-feira (11), reunindo milhões de torcedores ao redor do planeta para a abertura do maior espetáculo do futebol mundial.
O primeiro jogo da competição coloca frente a frente México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México. O confronto é válido pela rodada inaugural do Grupo A e promete dar início à disputa pelo título mais cobiçado do esporte.
Antes da bola rolar, a Fifa preparou uma grande festa para marcar a abertura oficial do torneio. A cerimônia está programada para começar às 14h30 e contará com apresentações de artistas de renome internacional, entre eles Shakira, J Balvin, Maná e Tyla.
Um dos momentos mais aguardados será a performance da música oficial da Copa, "Dai Dai", interpretada por Shakira e pelo cantor nigeriano Burna Boy. A participação marca a terceira presença da artista colombiana em cerimônias oficiais do Mundial.
Encerrando a programação do primeiro dia da competição, Coreia do Sul e República Tcheca entram em campo às 23h, no Estádio Guadalajara, também no México, em duelo que completa a primeira rodada do Grupo A.
Programação desta quinta-feira (11)
14h30 – Cerimônia de abertura – Estádio Azteca
16h00 – México x África do Sul – Grupo A
23h00 – Coreia do Sul x República Tcheca – Grupo A
Onde assistir
Cerimônia de abertura e México x África do Sul
• TV: Globo, SBT, SporTV e N Sports
• Streaming: Ge TV (Globoplay) e CazéTV (YouTube)
Coreia do Sul x República Tcheca
• Streaming: CazéTV (YouTube)
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