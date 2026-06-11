A contagem regressiva chegou ao fim. A Copa do Mundo de 2026 terá seu pontapé inicial nesta quinta-feira (11), reunindo milhões de torcedores ao redor do planeta para a abertura do maior espetáculo do futebol mundial.

O primeiro jogo da competição coloca frente a frente México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México. O confronto é válido pela rodada inaugural do Grupo A e promete dar início à disputa pelo título mais cobiçado do esporte.

Antes da bola rolar, a Fifa preparou uma grande festa para marcar a abertura oficial do torneio. A cerimônia está programada para começar às 14h30 e contará com apresentações de artistas de renome internacional, entre eles Shakira, J Balvin, Maná e Tyla.