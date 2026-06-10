A saúde mental dos trabalhadores passou a ocupar posição de destaque nas políticas de prevenção das empresas brasileiras após a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passou a exigir a inclusão dos chamados riscos psicossociais nos programas de gerenciamento de riscos ocupacionais.

A mudança determina que empregadores identifiquem, avaliem e adotem medidas para prevenir situações que possam comprometer o bem-estar psicológico dos funcionários, como assédio moral, excesso de cobrança, jornadas exaustivas, metas consideradas inalcançáveis, conflitos interpessoais e sobrecarga emocional.

A atualização ocorre em um contexto de crescimento dos afastamentos por transtornos mentais no país. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2024, foram concedidos 472.328 benefícios por incapacidade temporária relacionados a problemas de saúde mental. Em 2025, esse número chegou a 546.254, tendo ansiedade e depressão entre as principais causas.