Um veterinário de 44 anos foi preso na tarde de terça-feira (9) por maus-tratos a animais em Araçatuba. Três cães foram resgatados na residência do suspeito, localizada na Vila Santo Antônio, durante uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) com apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas realizavam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima. No local, encontraram o quintal com grande acúmulo de sujeira e fezes. Os animais também apresentavam sinais de magreza excessiva.

Diante da situação, equipes do CCZ foram acionadas. A médica-veterinária responsável elaborou um laudo constatando os maus-tratos. Um dos cães apresentava uma lesão em uma das patas. Os três animais foram encaminhados à sede do CCZ, onde permaneceram sob cuidados veterinários.