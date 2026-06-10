Um veterinário de 44 anos foi preso na tarde de terça-feira (9) por maus-tratos a animais em Araçatuba. Três cães foram resgatados na residência do suspeito, localizada na Vila Santo Antônio, durante uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) com apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
Segundo o boletim de ocorrência, os guardas realizavam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima. No local, encontraram o quintal com grande acúmulo de sujeira e fezes. Os animais também apresentavam sinais de magreza excessiva.
Diante da situação, equipes do CCZ foram acionadas. A médica-veterinária responsável elaborou um laudo constatando os maus-tratos. Um dos cães apresentava uma lesão em uma das patas. Os três animais foram encaminhados à sede do CCZ, onde permaneceram sob cuidados veterinários.
O proprietário do imóvel foi levado à Central de Polícia Judiciária para prestar esclarecimentos. Em depoimento, negou ter submetido os cães a maus-tratos e alegou que havia viajado recentemente, motivo pelo qual não conseguiu realizar a limpeza da residência.
Com base nas evidências encontradas e no laudo técnico, o delegado plantonista determinou a prisão em flagrante. O investigado passou por audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (10) e foi colocado em liberdade. O caso será apurado pela Polícia Civil por meio de inquérito policial.
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