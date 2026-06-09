A atleta araçatubense Livia Lie Murai alcançou mais um importante resultado para o esporte de Araçatuba ao conquistar o título do Campeonato Paulista Sub-20 de Atletismo na prova de salto em altura. A competição foi disputada neste domingo (7), no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na capital paulista.
Com uma marca de 1,61 metro, a jovem atleta garantiu o lugar mais alto do pódio e ainda estabeleceu seu melhor desempenho pessoal na modalidade. O resultado também assegurou sua classificação para o Campeonato Brasileiro Sub-20, programado para acontecer entre os dias 3 e 5 de julho, em Cuiabá (MT).
Além da medalha de ouro estadual, a marca obtida por Livia a coloca entre os principais destaques da categoria no país nesta temporada. A atleta chega à competição nacional figurando entre as melhores colocadas do ranking brasileiro da modalidade.
Agora, o foco da atleta e da comissão técnica está voltado para o Campeonato Brasileiro, onde Livia buscará manter a boa fase e representar Araçatuba entre os principais nomes do atletismo juvenil do país.
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