A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) desistiu oficialmente de disputar o Campeonato Paulista Sub-20 de 2026. A informação foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que publicou nesta semana uma alteração na tabela da competição informando a retirada do clube antes mesmo do início do torneio.

A estreia da equipe estava marcada para a próxima sexta-feira (12), às 19h, diante do Bandeirante EC, no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, em Araçatuba. No entanto, conforme documento disponibilizado pela FPF, o próprio clube comunicou oficialmente sua desistência no dia 1º de junho.

No comunicado publicado pela entidade, o motivo da alteração é direto: “O clube AE Araçatuba comunicou oficialmente a desistência de participar do Campeonato no dia 01/06/2026, antes do início da Competição”. A federação não explicou como será feita a questão da pontuação com a saída do time de Araçatuba da competição.