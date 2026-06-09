A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) desistiu oficialmente de disputar o Campeonato Paulista Sub-20 de 2026. A informação foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que publicou nesta semana uma alteração na tabela da competição informando a retirada do clube antes mesmo do início do torneio.
A estreia da equipe estava marcada para a próxima sexta-feira (12), às 19h, diante do Bandeirante EC, no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, em Araçatuba. No entanto, conforme documento disponibilizado pela FPF, o próprio clube comunicou oficialmente sua desistência no dia 1º de junho.
No comunicado publicado pela entidade, o motivo da alteração é direto: “O clube AE Araçatuba comunicou oficialmente a desistência de participar do Campeonato no dia 01/06/2026, antes do início da Competição”. A federação não explicou como será feita a questão da pontuação com a saída do time de Araçatuba da competição.
Em nota divulgada no último dia 15 de maio, a AEA informou que manteria sua presença na competição mesmo após o rompimento da parceria anunciada com o Araçatuba Futebol Clube (AFC). Na ocasião, a diretoria afirmou que já realizava novas tratativas para viabilizar a continuidade do projeto esportivo e garantir a participação da equipe na categoria de base.
O rompimento entre os clubes ocorreu após o AFC tomar conhecimento de uma antiga ação judicial envolvendo a Associação Esportiva Araçatuba e a Prefeitura de Araçatuba. Segundo informações divulgadas na época, o processo tem origem em repasses realizados entre os anos de 1995 e 1998 e atualmente envolveria valores próximos de R$ 66 milhões devido às atualizações monetárias ao longo das décadas.
A parceria previa que o Araçatuba FC assumisse os custos operacionais da disputa do Paulista Sub-20, enquanto a AEA participaria institucionalmente do projeto. Com a descoberta da ação judicial, o AFC decidiu encerrar unilateralmente o acordo alegando insegurança jurídica para dar continuidade ao planejamento esportivo.
A desistência do Sub-20 também ocorre em meio ao processo de reestruturação vivido pela associação após o rebaixamento da Série A4 para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a popular "Bezinha". Nos últimos meses, o clube também enfrentou mudanças administrativas e questionamentos envolvendo a gestão anterior.
Posicionamento
A reportagem entrou em contato com a diretoria da Associação Esportiva Araçatuba para confirmar os motivos que levaram à desistência da competição e questionar quais serão os próximos passos do clube em relação às categorias de base.
Em nota encaminhada à reportagem, a Diretoria Executiva da Associação Esportiva Araçatuba informou que a desistência foi motivada por dificuldades estruturais e pela inexistência de tempo hábil para a formação e organização adequada da equipe dentro dos prazos estabelecidos pela competição. Segundo o clube, a inscrição no campeonato ocorreu somente após a confirmação de uma parceria com o Araçatuba Futebol Clube, que assumiria a responsabilidade pela manutenção do elenco e pelo custeio integral das despesas da participação no torneio.
A entidade acrescentou que a parceria foi posteriormente desfeita a pedido da direção do AFC, o que inviabilizou as condições necessárias para a continuidade do projeto e, consequentemente, a presença da AEA no Campeonato Paulista Sub-20. A associação lamentou a situação e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento do esporte e das categorias de base, destacando que segue em busca de alternativas para dar continuidade aos seus projetos esportivos de forma responsável e sustentável.
Confira a nota completa
A Diretoria Executiva da Associação Esportiva Araçatuba informa que solicitou oficialmente sua desistência da disputa do Campeonato Paulista Sub-20 de 2026.
A decisão foi tomada em razão de dificuldades estruturais e da inexistência de tempo hábil para a formação e organização adequada da equipe dentro dos prazos estabelecidos pela competição.
A diretoria esclarece que a inscrição da equipe no campeonato ocorreu somente após a confirmação de uma parceria com o Araçatuba Futebol Clube, que assumiria a responsabilidade pela manutenção do elenco e pelo custeio integral das despesas relacionadas à participação no torneio.
Entretanto, a referida parceria foi posteriormente desfeita a pedido da direção do Araçatuba Futebol Clube, inviabilizando as condições necessárias para a continuidade do projeto e, consequentemente, para a participação da Associação Esportiva Araçatuba na competição.
A Associação Esportiva Araçatuba lamenta a situação e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do esporte e das categorias de base, permanecendo empenhada em buscar alternativas que permitam a continuidade de seus projetos esportivos de forma responsável e sustentável.
Diretoria Executiva
Associação Esportiva Araçatuba
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