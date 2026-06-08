A jovem de 20 anos atingida por um disparo na cabeça durante um ataque a tiros na Praça Allan Kardec, no bairro São Sebastião, em Araçatuba, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa na última sexta-feira (5).
A vítima foi baleada na madrugada de 17 de maio durante um atentado que terminou com a morte de Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, e deixou outra pessoa ferida. Na ocasião, diversas pessoas estavam reunidas na praça quando criminosos chegaram ao local e efetuaram vários disparos.
Segundo as investigações, o alvo dos atiradores seria o homem que morreu no local. No entanto, durante a ação criminosa, a jovem, que trabalhava, acabou sendo atingida na cabeça por uma bala perdida. Ela foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internada na UTI desde então.
Após cerca de 20 dias de internação, a paciente apresentou evolução significativa no quadro clínico, recebeu alta da terapia intensiva e foi transferida para a enfermaria. Apesar de ainda necessitar de acompanhamento médico, ela não corre mais risco de morte.
Durante as investigações, a Polícia Civil identificou e prendeu dois suspeitos de participação no atentado. As prisões ocorreram poucos dias após o crime, mas ambos foram colocados em liberdade posteriormente por decisão da Justiça.
O inquérito policial continua em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do homicídio e das tentativas de homicídio registradas na ocorrência.
Desde o atentado, diversas correntes de oração foram organizadas em apoio à vítima, que agora segue o processo de reabilitação sob cuidados médicos.
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