A jovem de 20 anos atingida por um disparo na cabeça durante um ataque a tiros na Praça Allan Kardec, no bairro São Sebastião, em Araçatuba, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa na última sexta-feira (5).

A vítima foi baleada na madrugada de 17 de maio durante um atentado que terminou com a morte de Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, e deixou outra pessoa ferida. Na ocasião, diversas pessoas estavam reunidas na praça quando criminosos chegaram ao local e efetuaram vários disparos.

Segundo as investigações, o alvo dos atiradores seria o homem que morreu no local. No entanto, durante a ação criminosa, a jovem, que trabalhava, acabou sendo atingida na cabeça por uma bala perdida. Ela foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internada na UTI desde então.