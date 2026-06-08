A Unidade Básica de Saúde (UBS) Raimunda Souza Martinez, localizada no bairro São Vicente, em Araçatuba, foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (8). O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto qualificado.
De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados até a unidade após a constatação da invasão. No local, verificaram que os autores teriam acessado o prédio pelos fundos, utilizando uma janela do banheiro para entrar.
Durante a ação, diversos armários foram revirados e vários objetos foram levados. Entre os itens furtados estão uma chaleira de alumínio, cinco formas para assadeira, uma bolsa contendo curativos, uma frasqueira com materiais de curativo e uma sanduicheira.
A direção da unidade compareceu ao local e acompanhou o registro da ocorrência. A Polícia Civil requisitou perícia técnica para auxiliar na investigação e identificar os responsáveis pelo crime.
Até o momento, ninguém foi preso.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Araçatuba e aguarda posicionamento sobre o caso.
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