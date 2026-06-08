O homem apontado como responsável pela morte de José Jares Gabriel da Silva apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil de Birigui na manhã desta segunda-feira (8) e prestou esclarecimentos sobre o crime ocorrido na noite da última quinta-feira (4), no bairro Portal da Pérola 2.

A vítima chegou a ser socorrida após sofrer graves ferimentos, mas não resistiu e morreu. O caso passou a ser investigado como homicídio.

Acompanhado por um advogado, o investigado, de 31 anos, afirmou aos policiais que agiu em legítima defesa. Segundo sua versão, ele participava de um encontro na residência da vítima quando a situação saiu do controle.