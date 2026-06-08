09 de junho de 2026
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Suspeito de matar homem em Birigui se apresenta à polícia

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Assassinato aconteceu na quinta-feira, 4
Assassinato aconteceu na quinta-feira, 4

O homem apontado como responsável pela morte de José Jares Gabriel da Silva apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil de Birigui na manhã desta segunda-feira (8) e prestou esclarecimentos sobre o crime ocorrido na noite da última quinta-feira (4), no bairro Portal da Pérola 2.

A vítima chegou a ser socorrida após sofrer graves ferimentos, mas não resistiu e morreu. O caso passou a ser investigado como homicídio.

Acompanhado por um advogado, o investigado, de 31 anos, afirmou aos policiais que agiu em legítima defesa. Segundo sua versão, ele participava de um encontro na residência da vítima quando a situação saiu do controle.

O suspeito relatou que, durante a confraternização, José Jares teria consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes, passando a apresentar comportamento agressivo. Ainda de acordo com o depoimento, uma discussão evoluiu para uma briga e a vítima teria se armado com uma faca e um facão, atingindo-o no ombro esquerdo.

Em seu relato, o homem disse que tentou deixar o local, mas não conseguiu sair com sua motocicleta. Diante da suposta ameaça, teria lançado um bloco de concreto contra a vítima na tentativa de interromper a agressão. Mesmo assim, afirmou que Jose Jares continuou avançando em sua direção.

Foi nesse momento, segundo declarou à polícia, que ele pegou um pedaço de madeira retirado de um pallet e atingiu a vítima com golpes na cabeça e no corpo. Após a agressão, o investigado deixou o local alegando temer represálias de pessoas que presenciaram a confusão.

Após ouvir o depoimento, o delegado responsável pelo caso determinou que o investigado fosse submetido a exame de corpo de delito para comprovar a lesão que afirma ter sofrido durante o confronto.

A Polícia Civil instaurou inquérito para aprofundar as investigações. Testemunhas ainda deverão ser ouvidas e os investigadores aguardam os resultados dos laudos periciais realizados no local do crime, além do exame necroscópico da vítima, para esclarecer o caso.

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