O homem apontado como responsável pela morte de José Jares Gabriel da Silva apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil de Birigui na manhã desta segunda-feira (8) e prestou esclarecimentos sobre o crime ocorrido na noite da última quinta-feira (4), no bairro Portal da Pérola 2.
A vítima chegou a ser socorrida após sofrer graves ferimentos, mas não resistiu e morreu. O caso passou a ser investigado como homicídio.
Acompanhado por um advogado, o investigado, de 31 anos, afirmou aos policiais que agiu em legítima defesa. Segundo sua versão, ele participava de um encontro na residência da vítima quando a situação saiu do controle.
O suspeito relatou que, durante a confraternização, José Jares teria consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes, passando a apresentar comportamento agressivo. Ainda de acordo com o depoimento, uma discussão evoluiu para uma briga e a vítima teria se armado com uma faca e um facão, atingindo-o no ombro esquerdo.
Em seu relato, o homem disse que tentou deixar o local, mas não conseguiu sair com sua motocicleta. Diante da suposta ameaça, teria lançado um bloco de concreto contra a vítima na tentativa de interromper a agressão. Mesmo assim, afirmou que Jose Jares continuou avançando em sua direção.
Foi nesse momento, segundo declarou à polícia, que ele pegou um pedaço de madeira retirado de um pallet e atingiu a vítima com golpes na cabeça e no corpo. Após a agressão, o investigado deixou o local alegando temer represálias de pessoas que presenciaram a confusão.
Após ouvir o depoimento, o delegado responsável pelo caso determinou que o investigado fosse submetido a exame de corpo de delito para comprovar a lesão que afirma ter sofrido durante o confronto.
A Polícia Civil instaurou inquérito para aprofundar as investigações. Testemunhas ainda deverão ser ouvidas e os investigadores aguardam os resultados dos laudos periciais realizados no local do crime, além do exame necroscópico da vítima, para esclarecer o caso.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.