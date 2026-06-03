Estudantes da região de Araçatuba que estão em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho podem aproveitar as vagas de estágio disponibilizadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A instituição anunciou mais de 1,9 mil oportunidades abertas em diversas cidades do interior paulista.

Na região, há vagas disponíveis em municípios como Araçatuba, Birigui, Andradina e Jales, contemplando diferentes áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a estudantes de cursos técnicos e superiores interessados em adquirir experiência profissional enquanto continuam os estudos.

No total, são quase 30 vagas disponíveis na região, com destaque para Araçatuba, que concentra 21 oportunidades. Birigui conta com seis vagas abertas, enquanto Andradina oferece três e Jales disponibiliza quatro oportunidades de estágio.