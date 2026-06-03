Estudantes da região de Araçatuba que estão em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho podem aproveitar as vagas de estágio disponibilizadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A instituição anunciou mais de 1,9 mil oportunidades abertas em diversas cidades do interior paulista.
Na região, há vagas disponíveis em municípios como Araçatuba, Birigui, Andradina e Jales, contemplando diferentes áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a estudantes de cursos técnicos e superiores interessados em adquirir experiência profissional enquanto continuam os estudos.
No total, são quase 30 vagas disponíveis na região, com destaque para Araçatuba, que concentra 21 oportunidades. Birigui conta com seis vagas abertas, enquanto Andradina oferece três e Jales disponibiliza quatro oportunidades de estágio.
Entre as áreas com ofertas de estágio estão Administração, Contabilidade, Educação e Direito, além de outros segmentos que variam conforme a demanda das empresas parceiras.
Os interessados devem realizar cadastro no portal do CIEE para participar dos processos seletivos e consultar a lista completa de vagas disponíveis. O procedimento é gratuito e pode ser feito pela internet.
Em Araçatuba, o atendimento presencial do CIEE funciona na Rua Antônio Afonso de Toledo, 595, no Jardim Sumaré. A unidade atende de segunda a sexta-feira, a partir das 8h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3003-2433.
O CIEE é uma das principais entidades de integração entre estudantes e empresas do país, atuando na oferta de estágios e programas de aprendizagem para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho.
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