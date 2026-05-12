Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de Araçatuba e São José do Rio Preto iniciaram a semana com centenas de vagas de emprego abertas para quem busca recolocação no mercado de trabalho. Juntas, as duas regionais somam 294 oportunidades disponibilizadas nesta segunda-feira (11).

Na região de Araçatuba, estão disponíveis 92 vagas em diferentes funções. Já São José do Rio Preto concentra 202 oportunidades, aparecendo entre as regionais paulistas com maior número de postos de trabalho ofertados no interior do estado.

As vagas fazem parte do balanço divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo, que contabiliza mais de 18 mil oportunidades distribuídas pelos PATs em todo o território paulista. Entre as funções com maior número de ofertas estão auxiliar de logística, alimentador de linha de produção, operador de telemarketing, faxineiro e servente de obras.