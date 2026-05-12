Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de Araçatuba e São José do Rio Preto iniciaram a semana com centenas de vagas de emprego abertas para quem busca recolocação no mercado de trabalho. Juntas, as duas regionais somam 294 oportunidades disponibilizadas nesta segunda-feira (11).
Na região de Araçatuba, estão disponíveis 92 vagas em diferentes funções. Já São José do Rio Preto concentra 202 oportunidades, aparecendo entre as regionais paulistas com maior número de postos de trabalho ofertados no interior do estado.
As vagas fazem parte do balanço divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo, que contabiliza mais de 18 mil oportunidades distribuídas pelos PATs em todo o território paulista. Entre as funções com maior número de ofertas estão auxiliar de logística, alimentador de linha de produção, operador de telemarketing, faxineiro e servente de obras.
Além dessas áreas, também há oportunidades para motorista de caminhão, atendente de lojas e mercados, ajudante de motorista e ajustador mecânico. Os interessados devem comparecer presencialmente às unidades do PAT com documentos pessoais e carteira de trabalho.
Em Araçatuba, o atendimento do PAT acontece na Rua Almirante Barroso, 47, na Vila Mendonça. O telefone para informações é o (18) 3624-5966.
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