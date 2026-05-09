Ouvindo rádio no carro, o locutor defendeu a natureza, disse que precisamos cuidar do meio ambiente, mas não contente, acrescentou: "precisamos também cuidar um do outro". Gostei. Bem diferente de Trump, numa pequena frase, o radialista expressou seu amor por todos e tentou conquistar pessoas para sua tese amorosa. Oposto ao presidente norte-americano, que na hora de amar uma pessoa sexualmente, estupra-a.

A tristeza é que o Trump dirige a maior nação do mundo por delegação de seu povo, que felizmente está se virando contra ele. O rico, por si, é prepotente; pior mesmo é o rico herdeiro de uma riqueza, que é um esbanjador, jogador de cartas. Assim é Trump. Acredito que o bem vence o mal. Ele encontrará o antídoto entre o seu povo, será uma criatura pior.

Linguagem desatualizada

Numa solenidade em que foi homenageado, o ator Lima Duarte, nos seus 96 anos de idade, afrouxou as rédeas do politicamente correto e disse que nunca havia frequentado a zona de meretrício porque só havia mulheres pretas. Não sei por que tal assunto fez parte de seu discurso.