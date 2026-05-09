Ouvindo rádio no carro, o locutor defendeu a natureza, disse que precisamos cuidar do meio ambiente, mas não contente, acrescentou: "precisamos também cuidar um do outro". Gostei. Bem diferente de Trump, numa pequena frase, o radialista expressou seu amor por todos e tentou conquistar pessoas para sua tese amorosa. Oposto ao presidente norte-americano, que na hora de amar uma pessoa sexualmente, estupra-a.
A tristeza é que o Trump dirige a maior nação do mundo por delegação de seu povo, que felizmente está se virando contra ele. O rico, por si, é prepotente; pior mesmo é o rico herdeiro de uma riqueza, que é um esbanjador, jogador de cartas. Assim é Trump. Acredito que o bem vence o mal. Ele encontrará o antídoto entre o seu povo, será uma criatura pior.
Linguagem desatualizada
Numa solenidade em que foi homenageado, o ator Lima Duarte, nos seus 96 anos de idade, afrouxou as rédeas do politicamente correto e disse que nunca havia frequentado a zona de meretrício porque só havia mulheres pretas. Não sei por que tal assunto fez parte de seu discurso.
As mulheres não perdoaram a sua provecta idade e lascaram uma sonora vaia. Deu na Folha de São Paulo, na coluna de Mônica Bérgamo. Nós, os idosos, que temos incorporada uma linguagem antiga, precisamos tomar cuidado ao se expressar.
O crechão como é chamado pelo povo. A família vai trabalhar e deixa o velho ou velha da família na creche, só vem para casa para dormir. Lá joga-se, ri, contam-se piadas, tem os profissionais necessários, torna-se uma comunidade.
É uma atividade da Prefeitura de Araçatuba, portanto paga-se o uso do local com nossos impostos. Foi implantado pelo prefeito Cido Sério, e Dilador Borges construiu uma nova sede. Precisamos de mais unidades, Araçatuba-SP tem apenas um centro no Jardim Moreira, do outro lado da rodovia Marechal Rondon. Há muito mais velhos na atualidade, inclusive o Consa.
Reynaldo Gianecchini
Toda Birigui estava orgulhosa, principalmente as mulheres balzaquianas. Eu me lembrei do colega de magistério Reinaldo, professor de Química. Fomos colegas nos cursinhos do Chaim Zaher. A mãe foi delegada de ensino em Birigui, Heloísa Gianecchini.
A peça "Um Dia Muito Especial", estrelada por Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall, é uma adaptação teatral do clássico filme italiano de 1977 de Ettore Scola. Com direção de Alexandre Reinecke, o espetáculo aborda temas como preconceito, amor e o papel da mulher, com temporadas de sucesso em 2025 e 2026.
Hélio Consolaro é professor, jornalista, escritor. Membro das academias de letras de Araçatuba, Andradina, Penápolis e Itaperuna (RJ)
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