As rodovias da região de Araçatuba foram palco de um dos fins de semana mais tristes dos últimos tempos. Entre sexta-feira (24) e a madrugada deste domingo (26), uma série de acidentes graves terminou com seis pessoas mortas, em ocorrências registradas em diferentes pontos da região.
O primeiro caso aconteceu na manhã de sexta-feira, na rodovia SP-463, em Santo Antônio do Aracanguá. O idoso Devanil Cristino, de 74 anos, morador de Santa Fé do Sul, morreu após o carro que dirigia ser atingido de frente por um caminhão frigorífico, que teria invadido a pista contrária durante uma tentativa de ultrapassagem.
Ainda no mesmo dia, já no período da tarde, outra vida foi perdida na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. O motociclista Ronaldo Luiz Messias, de 54 anos, colidiu com a traseira de um caminhão na altura do quilômetro 534. Com o impacto, ele caiu e ficou inconsciente. O caminhoneiro seguiu viagem sem perceber o ocorrido, e apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.
A noite de sexta também foi marcada por mais uma fatalidade. Na SP-461, em Buritama, a dentista Ana Laura Modesto de Albuquerque Primão, de 30 anos, morreu após perder o controle do veículo e bater contra uma árvore. Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu pouco depois.
No sábado à noite, a tragédia ganhou contornos ainda mais dramáticos. Na SP-463, em Araçatuba, nas proximidades do bairro Chácaras Arco-Íris, o ciclista Flávio Cristiano Grizante, de 49 anos, foi atropelado por um veículo que não parou para prestar socorro. Logo depois, o motociclista Ricardo de Oliveira Baltazar, de 31 anos, acabou passando sobre o corpo na pista, perdeu o controle da moto e sofreu uma queda. O veículo pegou fogo, e ele morreu após ser socorrido.
Já na madrugada de domingo, o último registro fatal fechou o fim de semana com mais uma perda. Na rodovia SP-461, em Brejo Alegre, uma colisão frontal entre duas caminhonetes matou Guilherme Henrique Furlan, de 30 anos, morador de Birigui. O motorista do outro veículo, de 27 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou ingestão de álcool, e acabou preso em flagrante.
A sequência de ocorrências escancara um cenário preocupante nas estradas da região, onde imprudência, desatenção e até consumo de álcool ao volante seguem cobrando um preço alto: vidas interrompidas e famílias devastadas.
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