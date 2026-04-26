26 de abril de 2026
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MORTES NO TRÂNSITO

Fim de semana sangrento deixa 6 mortos em rodovias da região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Foto do último acidente que resultou em morte na cidade do Brejo Alegre
Foto do último acidente que resultou em morte na cidade do Brejo Alegre

As rodovias da região de Araçatuba foram palco de um dos fins de semana mais tristes dos últimos tempos. Entre sexta-feira (24) e a madrugada deste domingo (26), uma série de acidentes graves terminou com seis pessoas mortas, em ocorrências registradas em diferentes pontos da região.

O primeiro caso aconteceu na manhã de sexta-feira, na rodovia SP-463, em Santo Antônio do Aracanguá. O idoso Devanil Cristino, de 74 anos, morador de Santa Fé do Sul, morreu após o carro que dirigia ser atingido de frente por um caminhão frigorífico, que teria invadido a pista contrária durante uma tentativa de ultrapassagem.

Ainda no mesmo dia, já no período da tarde, outra vida foi perdida na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. O motociclista Ronaldo Luiz Messias, de 54 anos, colidiu com a traseira de um caminhão na altura do quilômetro 534. Com o impacto, ele caiu e ficou inconsciente. O caminhoneiro seguiu viagem sem perceber o ocorrido, e apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.

A noite de sexta também foi marcada por mais uma fatalidade. Na SP-461, em Buritama, a dentista Ana Laura Modesto de Albuquerque Primão, de 30 anos, morreu após perder o controle do veículo e bater contra uma árvore. Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu pouco depois.

No sábado à noite, a tragédia ganhou contornos ainda mais dramáticos. Na SP-463, em Araçatuba, nas proximidades do bairro Chácaras Arco-Íris, o ciclista Flávio Cristiano Grizante, de 49 anos, foi atropelado por um veículo que não parou para prestar socorro. Logo depois, o motociclista Ricardo de Oliveira Baltazar, de 31 anos, acabou passando sobre o corpo na pista, perdeu o controle da moto e sofreu uma queda. O veículo pegou fogo, e ele morreu após ser socorrido.

Já na madrugada de domingo, o último registro fatal fechou o fim de semana com mais uma perda. Na rodovia SP-461, em Brejo Alegre, uma colisão frontal entre duas caminhonetes matou Guilherme Henrique Furlan, de 30 anos, morador de Birigui. O motorista do outro veículo, de 27 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou ingestão de álcool, e acabou preso em flagrante.

A sequência de ocorrências escancara um cenário preocupante nas estradas da região, onde imprudência, desatenção e até consumo de álcool ao volante seguem cobrando um preço alto: vidas interrompidas e famílias devastadas.

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