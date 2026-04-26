As rodovias da região de Araçatuba foram palco de um dos fins de semana mais tristes dos últimos tempos. Entre sexta-feira (24) e a madrugada deste domingo (26), uma série de acidentes graves terminou com seis pessoas mortas, em ocorrências registradas em diferentes pontos da região.

O primeiro caso aconteceu na manhã de sexta-feira, na rodovia SP-463, em Santo Antônio do Aracanguá. O idoso Devanil Cristino, de 74 anos, morador de Santa Fé do Sul, morreu após o carro que dirigia ser atingido de frente por um caminhão frigorífico, que teria invadido a pista contrária durante uma tentativa de ultrapassagem.

Ainda no mesmo dia, já no período da tarde, outra vida foi perdida na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. O motociclista Ronaldo Luiz Messias, de 54 anos, colidiu com a traseira de um caminhão na altura do quilômetro 534. Com o impacto, ele caiu e ficou inconsciente. O caminhoneiro seguiu viagem sem perceber o ocorrido, e apesar das tentativas de reanimação, a vítima não resistiu.