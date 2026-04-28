A tragédia vivida por uma família do interior paulista ganhou novo desdobramento na Justiça. A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a condenação do município de Cândido Mota, na região de Assis, e aumentou para R$ 240 mil a indenização aos familiares de uma mulher que morreu após cair em uma vala profunda e sem sinalização.

O acidente ocorreu logo após a vítima deixar um rodeio, acompanhada do marido e dos filhos. Durante o trajeto a pé, cerca de 100 metros do local do evento, ela acabou caindo em um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade, em uma área sem iluminação adequada.

Gravemente ferida, a mulher sofreu múltiplas fraturas, chegou a ser socorrida e internada, mas não resistiu aos ferimentos dias depois.